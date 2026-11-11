NASpI e cassa integrazione, da novembre la somma non imponibile: a chi spetta

INPS: pagamenti da novembre per NASpI e altre prestazioni, con somme maturate da gennaio. Soglia di reddito, accrediti separati e possibilità di rinuncia.

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Da novembre 2026 l’INPS dispone i pagamenti della «somma non imponibile» anche per alcune prestazioni che sostituiscono il reddito da lavoro: tra queste NASpI, disoccupazione agricola e cassa integrazione. La comunicazione dell’Istituto del 10 novembre, riferita al messaggio 3649, chiarisce il perimetro e annuncia che il primo versamento comprende anche gli importi eventualmente maturati da gennaio.

Per chi riceve queste prestazioni, la distinzione da fare è tra il pagamento dell’indennità e il beneficio fiscale aggiuntivo. Non viene annunciata una maggiorazione uguale per tutti: contano il reddito, la natura della prestazione e le condizioni di applicazione. La soglia indicata per il reddito complessivo annuo è di 20.000 euro.

Banconote in euro. Foto d’archivio pubblicata il 12 novembre 2022, usata come contesto: non documenta un pagamento INPS. Foto: Roy Tanck / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Quali prestazioni rientrano

La sintesi INPS riguarda esclusivamente prestazioni non pensionistiche che sostituiscono redditi di lavoro dipendente e sono assoggettate a tassazione ordinaria. Oltre alla NASpI, l’elenco comprende le precedenti indennità di disoccupazione ordinaria, ASpI e MiniASpI per le erogazioni ancora da gestire, la disoccupazione agricola e diversi trattamenti di integrazione salariale.

Per questi ultimi sono richiamati CIG ordinaria, straordinaria e in deroga, CISOA, assegno ordinario e assegno di solidarietà dei fondi bilaterali e del Fondo di integrazione salariale. Il nome generico di un sostegno al reddito, quindi, non basta per stabilire che il beneficio spetti: occorre che la prestazione appartenga al perimetro descritto.

Novembre è il mese di avvio, non una data individuale

L’INPS indica che nel 2026 i versamenti partono da novembre. Sono incluse le somme eventualmente maturate dal 1° gennaio, anche quando la prestazione a cui si riferiscono risulta già cessata. La comunicazione non fissa invece un giorno di accredito unico per ogni beneficiario.

Il chiarimento pubblicato il 10 novembre da FiscoOggi, rivista dell’Agenzia delle entrate, precisa due elementi pratici: l’automatismo riguarda le prestazioni pagate direttamente dall’INPS e il versamento avviene separatamente rispetto alla prestazione principale. Un accredito aggiuntivo va dunque letto nella propria posizione, senza confonderlo con un aumento permanente dell’importo della NASpI o della cassa integrazione.

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Tasti di una calcolatrice finanziaria. Foto d’archivio pubblicata il 16 dicembre 2022, usata come contesto: non mostra il calcolo di una posizione fiscale individuale. Foto: asternecky / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Reddito e posizione fiscale restano decisivi

La misura nasce dalla legge di bilancio 2025; la novità del 10 novembre riguarda le istruzioni per queste prestazioni e i pagamenti del 2026. La somma riconosciuta non concorre a formare il reddito. FiscoOggi ricorda che la verifica definitiva passa dal conguaglio fiscale, quando viene ricostruito il reddito effettivamente percepito nell’anno.

Non è quindi possibile ricavare l’importo personale dalla sola indennità mensile. L’approfondimento dell’Agenzia distingue inoltre questo beneficio dal trattamento integrativo, che segue le proprie regole. Le due voci non vanno considerate sinonimi né sommate sulla base di un importo standard ipotizzato.

È prevista anche la rinuncia

Chi non desidera il riconoscimento automatico può comunicare la rinuncia all’Istituto. Secondo FiscoOggi, la scelta vale per l’anno d’imposta indicato e, se sussistono i requisiti, il beneficio può essere recuperato attraverso la dichiarazione dei redditi. La pagina richiama un’apposita procedura sul portale INPS: non indica una richiesta da presentare tramite siti commerciali.

Per orientarsi tra misure differenti, LSDI ha già spiegato le voci del cedolino pensionistico di novembre e il perimetro del Bonus mamme 2026. Sono prestazioni diverse da quella descritta qui: calendari e requisiti di un intervento non si trasferiscono automaticamente all’altro.

Fonti e crediti

Sintesi INPS e approfondimento FiscoOggi del 10 novembre 2026, collegati nel testo e consultati l’11 novembre. FiscoOggi illustra la stessa comunicazione istituzionale, non un’indagine indipendente. Fotografie di contesto d’archivio del 2022, con pagine originali e licenza CC0 nelle didascalie; non documentano pagamenti o pratiche INPS.