Svizzera, nuove sanzioni alla Russia: liste dalle 23 e misure dal 5 novembre

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La Svizzera ha approvato il 4 novembre 2026 nuove sanzioni contro Russia e Bielorussia, aderendo al ventunesimo pacchetto europeo. Le liste aggiornate scatteranno alle 23 dello stesso giorno; le misure settoriali dal 5 novembre. La distinzione conta per chi deve verificare un pagamento, una controparte o una spedizione che coinvolga la Svizzera.

Due decorrenze, per interventi diversi

Il comunicato del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca separa le modifiche agli elenchi, decise il 3 novembre, dai provvedimenti settoriali approvati dal Consiglio federale. Le ore 23 del 4 novembre sono l’orario svizzero, coincidente in questa data con quello italiano.

Il pacchetto dell’Unione europea risale al 23 luglio: il fatto nuovo è il recepimento svizzero, con le sue scadenze e differenze. Per il lettore italiano è quindi essenziale identificare quale ordinamento riguarda l’operazione, senza trattare l’annuncio di Berna come una nuova decisione dell’UE.

Banche, imprese e navi: i numeri degli elenchi

Il resoconto di Ticinonline del 4 novembre, pubblicato alle 18:20, conferma che altri 254 soggetti, fra persone, aziende e organizzazioni, vengono interessati dal congelamento dei beni e dal divieto di fornire fondi. Alle persone fisiche si aggiunge il divieto di ingresso e transito in Svizzera.

Sono inoltre 41 le aziende sottoposte a controlli più severi sulle esportazioni. I divieti di transazione comprendono 33 banche russe, 17 istituti finanziari e fornitori di servizi cripto, quattro aeroporti e due porti russi. Altre 41 navi associate alla flotta ombra sono interessate da divieti di acquisto, vendita e servizi.

Queste cifre descrivono categorie di misure differenti: non sono un elenco di conti chiusi né di persone condannate. Per stabilire se una specifica operazione sia vietata occorre risalire al soggetto e alla disposizione applicabile.

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Energia, cripto-attività e differenze rispetto all’UE

Il DEFR annuncia un obbligo di notifica per il trasferimento di proprietà di navi metaniere a Paesi terzi. Vieta inoltre a cittadini russi e residenti in Russia di acquisire imprese svizzere che prestano servizi di cripto-attività. Berna cancella sei persone e un’impresa dalle liste; non inserisce due cittadini russi e non rafforza i controlli verso 14 imprese di uno Stato terzo.

La notizia riguarda dunque più interventi simultanei. Non documenta una rimozione generale delle sanzioni né permette di ricavare, da sola, un effetto sui prezzi italiani dell’energia.

Congelamento e confisca: la distinzione utile

Le FAQ della Segreteria di Stato dell’economia, consultate il 4 novembre, spiegano che il congelamento sospende la possibilità di disporre dei beni, lasciandone in linea di principio la proprietà all’interessato. È una misura amministrativa, generalmente reversibile; la confisca penale comporta invece una privazione definitiva e richiede il collegamento con un fatto punibile.

Per importazioni ed esportazioni la SECO indica una verifica ordinata: individuare l’ordinanza pertinente, leggere divieti ed eccezioni, controllare gli eventuali obblighi di autorizzazione e gli allegati. Contano anche caratteristiche tecniche o codice doganale del bene, utilizzatore finale, impiego e catene di fornitura indirette.

La stessa autorità precisa che l’adesione alle sanzioni europee non è automatica. L’applicazione svizzera segue in linea di principio la territorialità, mentre i casi con atti compiuti all’estero richiedono una valutazione specifica. Un titolo di giornale non sostituisce quindi il controllo dell’operazione concreta.

Per il contesto del conflitto, nell’archivio LSDI: energia e sanzioni nel confronto sul diesel russo e infrastrutture energetiche e guerra dei droni.

Fonti e crediti

Fotografie d’archivio di Ansgar Scheffold e Sergio Zhukov, da Unsplash, con Unsplash License. Pagine originali, date e crediti nelle didascalie; non documentano la decisione del 4 novembre.