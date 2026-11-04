SYM HD 200, ruote alte e motore 175 cc: le novità a EICMA

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SYM presenta a EICMA 2026 il nuovo HD 200, uno scooter a ruote alte con motore da 175 cc, ABS a due canali e controllo di trazione. Il press kit ufficiale pubblicato il 3 novembre descrive una dotazione che comprende anche schermo TFT, telecamera anteriore e manopole riscaldate. Per chi segue il modello dall’Italia, il punto ancora aperto è commerciale: nelle fonti consultate non sono indicati un prezzo italiano o una data di consegna.

La presentazione rientra nel programma della casa al Salone di Milano, con conferenza stampa del 3 novembre. Le caratteristiche sono riportate nel press kit SYM della stessa data e confermate dal resoconto di Dueruote.

La sigla 200 e la cilindrata effettiva

Il nome commerciale non coincide con la cilindrata: la tabella tecnica ufficiale riporta 175 cc, 12,3 kW a 8.500 giri e 16 Nm a 7.000 giri. Il motore è un monocilindrico a quattro tempi, raffreddato a liquido e con distribuzione a quattro valvole; la trasmissione è automatica CVT. Sono dati dichiarati dal costruttore, senza una prova indipendente delle prestazioni da parte della redazione.

Nel documento compare anche un HD 125, con 125 cc, 9,5 kW e 12 Nm. Le due colonne vanno tenute distinte: chi confronta il nuovo scooter con un 125 deve usare i valori della versione corretta, anche se il nome di famiglia è comune. La scheda non permette di attribuire all’HD 200 il prezzo o le condizioni di vendita di altri scooter SYM già presenti sul mercato.

Ruote, sella e capacità di carico

La combinazione è da 16 pollici davanti e 14 dietro, con pneumatici rispettivamente 110/70 e 120/80. La scheda indica una lunghezza di 2.040 millimetri, una larghezza di 740, un interasse di 1.385 e una sella a 795 millimetri da terra. Sono riferimenti utili per valutare ingombri e posizione, mentre l’appoggio dei piedi e la manovrabilità andranno verificati dal vivo.

Il vano sottosella dichiarato è di 33 litri. Il serbatoio contiene 8,2 litri e si rifornisce da un bocchettone anteriore, senza sollevare la sella. La capacità del serbatoio, da sola, non consente di ricavare un’autonomia: nella scheda dell’HD consultata non è riportato un consumo omologato da usare per quel calcolo.

Che cosa comprende la dotazione annunciata

SYM elenca dischi freno da 260 millimetri all’anteriore e 220 al posteriore, ABS a doppio canale e TCS. Il pacchetto elettronico è quello descritto alla presentazione: la sua presenza non costituisce una valutazione indipendente del comportamento del mezzo sul bagnato o nelle frenate.

Lo schermo TFT da 5 pollici prevede regolazione automatica della luminosità e collegamento all’app SYM+ per visualizzare indicazioni Google Maps, chiamate e notifiche. La dashcam anteriore è annunciata di serie: il costruttore descrive una modalità di emergenza configurabile per proteggere il filmato dalla sovrascrittura e il trasferimento tramite Wi-Fi.

Completano l’elenco sistema Keyless, prese USB 3.0 e Type-C, parabrezza alto, paramani e manopole riscaldate su due livelli. Per chi usa lo scooter negli spostamenti quotidiani, il confronto riguarda quindi anche protezione dall’aria, spazio e accessori, oltre alla potenza.

Prezzo e arrivo in Italia restano da verificare

Il materiale letto consente di descrivere il modello esposto, ma non di annunciare l’apertura degli ordini italiani. Restano da conoscere listino, disponibilità e configurazione destinata al nostro mercato. Prima di una scelta d’acquisto servirà confrontare l’offerta italiana con questa dotazione di presentazione.

Per il contesto sono disponibili il nostro bilancio delle immatricolazioni italiane delle due ruote a ottobre e le informazioni sui corsi sulle sospensioni durante EICMA.

Fonti e crediti

SYM, press release del 3 novembre 2026: PDF ufficiale, pagine 8–11; programma SYM a EICMA; Dueruote, presentazione del 3 novembre. Fonti verificate il 4 novembre 2026. Le fotografie d’archivio illustrano la mobilità urbana in scooter e non raffigurano il nuovo HD 200; autori, originali e licenza sono indicati nelle didascalie.