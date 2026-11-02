EICMA, corsi Andreani gratuiti sulle sospensioni: come partecipare

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A EICMA 2026 sarà possibile seguire brevi corsi gratuiti sulle sospensioni della moto. Andreani Group propone incontri per utenti privati, con due filoni dedicati all’uso stradale e al fuoristrada. La notizia pubblicata dall’organizzatore il 1° novembre indica sessioni quotidiane di 30 minuti, su registrazione e con posti limitati, al padiglione 10, stand E78.

Il riscontro pratico è nella scheda iscrizioni intestata ad Andreani Group, che conferma durata, gratuità e programma. Per chi prepara la visita, il punto utile è distinguere la prenotazione dell’incontro dall’accesso alla manifestazione: scegliere una lezione non significa avere automaticamente un biglietto per il Salone.

Prenotazione e ingresso in fiera: due passaggi

La scheda del corso presenta date multiple e indica la partecipazione in presenza dai 16 anni. Prima di organizzare il viaggio occorre selezionare l’appuntamento disponibile e verificare le condizioni della registrazione. Il programma letto non fornisce una tabella completa degli orari delle singole lezioni: non è quindi possibile considerare qualsiasi momento della giornata come un ingresso libero al corso.

Il calendario generale EICMA apre al pubblico da giovedì 5 a domenica 8 novembre, dalle 9:30 alle 18:30, a Fiera Milano Rho. Il 3 e il 4 novembre sono invece riservati a stampa e operatori. La gratuità annunciata riguarda la formazione Andreani. Il collegamento Ticket Shop indicato da EICMA ha restituito un errore 404 al controllo del 2 novembre: prezzi e disponibilità dei biglietti non sono quindi verificati in questo articolo. Per l’accesso al Salone resta da controllare la comunicazione aggiornata dell’organizzatore.

Strada e fuoristrada: i temi dei due incontri

Per la moto stradale, Andreani descrive una sessione sul funzionamento delle sospensioni e sulle prestazioni, affidata ai propri tecnici e ingegneri impegnati nei campionati SBK e CIV. È un’occasione per capire il lavoro svolto su questi componenti attraverso il confronto con chi li segue nelle competizioni.

Il percorso off-road è più specifico: il programma cita il registro del ritorno e la regolazione delle alte velocità del monoammortizzatore, collegando il tema all’aderenza sui diversi terreni. La scheda richiama l’esperienza dei tecnici con piloti fra cui Jacopo Cerutti e Alessandro Botturi. Non annuncia però la loro presenza alle lezioni: quei nomi descrivono le collaborazioni del personale.

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Gli incontri sono presentati come formazione tecnica per privati. Le fonti non promettono una taratura individuale della moto del partecipante né un intervento di manutenzione gratuito. Chi cerca un servizio sul proprio veicolo deve dunque verificare separatamente che cosa sia effettivamente disponibile.

Le dimostrazioni tecniche allo stand

Nello stesso spazio sarà esposto il DB5, il banco prova per sospensioni racing che prende il posto del DB4. Secondo la presentazione EICMA, lo strumento misura le forze e permette di analizzare il comportamento dei componenti; il software Dyno Soft consente il confronto fra diverse tarature. La presenza di questa attrezzatura offre un contesto tecnico agli incontri, ma non equivale a una prova già eseguita dalla redazione o a un servizio prenotabile dal visitatore.

Come inserirli nella visita

Conviene fissare prima giorno e orario del corso, poi costruire il percorso fra i padiglioni. Le informazioni generali EICMA indicano Rho Fiera Milano come stazione ferroviaria di riferimento. Per altri appuntamenti distinti sono disponibili il programma FMI con le Pillole di Guida e la sessione Yamaha XSR900 del 7 novembre: ciascuna attività segue le proprie modalità di accesso.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 2 novembre 2026: annuncio EICMA del 1° novembre, scheda iscrizioni Andreani su Eventbrite e calendario ufficiale del Salone, collegati nel testo. Le fotografie sono d’archivio e illustrano componenti delle sospensioni: non documentano i corsi, lo stand del 2026 o prodotti Andreani. Autori, pagine originali e licenze sono riportati nelle didascalie.