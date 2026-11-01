Scuole, il 2 novembre cambia per regione: le corse AIR da verificare

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Lunedì 2 novembre 2026 le lezioni non si fermano in tutta Italia. I calendari ufficiali consultati prevedono la sospensione in Emilia-Romagna e Sicilia, mentre quelli attuali di Veneto e Lazio non inseriscono una pausa regionale per la commemorazione dei defunti. Per le famiglie conta però anche un secondo calendario: quello dei trasporti. AIR Campania ha annunciato servizi a scuole chiuse per la giornata, con un’eccezione sulla linea che raggiunge Cassino.

La verifica riguarda questi territori e questo operatore, non costituisce un elenco completo delle aperture nazionali. Le decisioni regionali risalgono ai mesi scorsi: tornano di interesse immediato alla vigilia del lunedì, quando occorre distinguere lezioni, comunicazioni dell’istituto e corse effettivamente disponibili.

Emilia-Romagna e Sicilia: la pausa è nel calendario

La pagina ufficiale dell’Emilia-Romagna, aggiornata il 22 maggio, indica espressamente lunedì 2 novembre fra le sospensioni delle lezioni. Il calendario riguarda primo e secondo ciclo e formazione professionale; la stessa pagina ricorda i margini di adattamento delle istituzioni scolastiche.

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In Sicilia, il comunicato regionale del 20 aprile include il 2 novembre tra le interruzioni aggiuntive rispetto alle festività nazionali. Non è una chiusura decisa oggi: è l’applicazione del calendario 2026/27 già pubblicato. Per gli eventuali servizi integrativi restano da leggere gli avvisi della propria scuola e del Comune.

Veneto e Lazio: attenzione al documento in vigore

Il caso del Veneto richiede particolare attenzione alla versione consultata. La pagina regionale segnala che la deliberazione del 7 luglio ha modificato il calendario approvato ad aprile. Nell’elenco attuale delle sospensioni non compare il 2 novembre: il successivo ponte indicato è quello del 7 dicembre.

Una vecchia tabella può quindi portare a organizzare la giornata sulla base di un programma superato. Questo non permette di assicurare l’apertura di ogni singolo edificio: occorre controllare anche le variazioni comunicate dall’istituto e gli eventuali provvedimenti locali.

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Nel calendario del Lazio dell’11 febbraio il 2 novembre non figura tra le sospensioni regionali elencate. La Regione riconosce agli istituti la possibilità di adattare il calendario: la comunicazione della scuola resta dunque il riferimento per la frequenza del proprio figlio.

AIR Campania: niente corse scolastiche, salvo la 23-CE

L’avviso AIR Campania del 29 ottobre precisa cosa significa il programma del 2 novembre: non saranno effettuate le corse contrassegnate come scolastiche nei quadri orari, considerata la sospensione delle attività didattiche prevista in Campania e Molise.

L’eccezione indicata è la linea 23-CE Cassino–Vairano–Calvi Risorta, sulla quale saranno svolte le corse scolastiche perché nel Lazio le attività didattiche non sono sospese a livello regionale. Non significa che tutti gli autobus AIR si fermino, né che la stessa regola valga per gli altri gestori.

Chi usa una corsa scolastica anche per andare al lavoro deve quindi controllare la sigla della propria partenza nella tabella della linea. L’avviso non fornisce un elenco di alternative sostitutive: non è possibile dedurne automaticamente un altro orario utile.

Cosa controllare prima di uscire

La sequenza pratica è consultare il calendario regionale aggiornato, leggere l’ultima comunicazione dell’istituto e verificare separatamente trasporto e servizi comunali. È lo stesso criterio di lettura già illustrato per il calendario scolastico 2026/27 e i servizi alle famiglie.

Le pause programmate vanno inoltre distinte dalle eventuali ordinanze legate al maltempo: l’allerta meteo del 2 novembre in Puglia e Basilicata non prova, da sola, che una scuola sia chiusa. Per quella decisione serve il provvedimento dell’autorità competente riferito al proprio territorio.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 1° novembre 2026 sui calendari ufficiali di Emilia-Romagna, Sicilia, Veneto e Lazio e sull’avviso AIR Campania del 29 ottobre, collegati nel testo. Le fotografie sono d’archivio e non documentano chiusure attuali: pagine originali, autori, date e licenze sono nelle didascalie.