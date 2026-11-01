Ciara Mageean è morta a 34 anni: vinse i 1500 agli Europei di Roma 2024

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Ciara Mageean è morta a 34 anni. La federazione irlandese di atletica ha confermato la scomparsa domenica 1° novembre 2026 con un comunicato sul proprio sito. La mezzofondista aveva conquistato il titolo europeo dei 1500 metri a Roma nel 2024: una delle vittorie che legano il suo nome anche alla storia recente dell’atletica disputata in Italia.

La notizia è riportata anche da Eurosport, nell’articolo pubblicato il 1° novembre, che ricorda la diagnosi di tumore ricevuta nel 2025. Il comunicato di Athletics Ireland esprime vicinanza alla famiglia, agli amici e alle persone care e ricorda il calore umano e il coraggio dell’atleta.

L’oro di Roma, il 9 giugno 2024

Il riferimento italiano più importante resta la finale europea del 9 giugno 2024. Mageean vinse in 4:04.66, come documenta il resoconto della federazione irlandese pubblicato quella sera. Fu il passaggio dal podio al titolo dopo il bronzo di Amsterdam 2016 e l’argento di Monaco 2022, sempre nei 1500 metri all’aperto.

La cronaca ufficiale individua il momento decisivo all’ingresso degli ultimi cento metri: Mageean trovò spazio tra le britanniche Jemma Reekie e Georgia Bell, poi accelerò verso il traguardo. È il dettaglio tecnico che spiega quella vittoria più del solo tempo finale: la capacità di scegliere il varco e conservare velocità per il rettilineo conclusivo.

Quel risultato completò la sua raccolta di medaglie continentali all’aperto. Per chi l’ha seguita a Roma, il ricordo è dunque quello di un titolo arrivato dopo due precedenti podi, distribuiti lungo otto anni. Non fu il primo risultato internazionale della sua carriera, ma il punto più alto della sua storia agli Europei.

I podi, i primati e le partecipazioni olimpiche

Nata il 12 marzo 1992 e originaria di Portaferry, nella contea di Down, Mageean era legata al City of Lisburn AC. La scheda di Team Ireland ricorda anche gli argenti mondiali ed europei juniores del 2010 e del 2011. Alla serie di medaglie all’aperto si aggiunge il bronzo europeo indoor del 2019: sono competizioni distinte, da tenere separate nel ricostruirne il palmarès.

Il suo profilo World Athletics registra un personale di 3:55.87 nei 1500 metri, ottenuto l’8 settembre 2023, e di 4:14.58 sul miglio, datato 21 luglio dello stesso anno. Nei suoi risultati figurano anche 1:58.51 sugli 800 metri nel maggio 2024: una carriera concentrata sul mezzofondo, con prestazioni su più distanze.

Ai Giochi di Rio 2016 raggiunse la semifinale dei 1500; a Tokyo 2020, disputati nel 2021, si fermò in batteria. Team Ireland precisa che fece parte della spedizione per Parigi 2024, ma un problema al tendine d’Achille le impedì di gareggiare. L’inclusione nella squadra olimpica non va quindi confusa con un’effettiva partecipazione alla gara parigina.

Per continuare a seguire il contesto continentale, nell’archivio LSDI sono disponibili gli articoli sulla vittoria di Battocletti nei 10.000 metri e sul bilancio dell’Italia agli Europei 2026. Riguardano un’edizione diversa rispetto all’oro romano di Mageean.

Fonti e crediti

Fotografie d’archivio di filip bossuyt, pubblicate su Flickr con licenza CC BY 4.0 verificata sulle pagine originali; fonte, data e licenza sono indicate in ogni didascalia. Le fotografie non documentano eventi del novembre 2026.