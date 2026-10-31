Udinese-Roma 2-5: cinque marcatori giallorossi, Ghilardi chiude nel recupero

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La Roma vince 5-2 sul campo dell’Udinese sabato 31 ottobre, nella decima giornata di Serie A. Al Bluenergy Stadium segnano cinque giallorossi diversi: Cristante, Rodrigo Mora, Malen, Ndicka e Ghilardi. Per i friulani vanno a segno Zaniolo e Palma. Il risultato finale, confermato dal referto ufficiale dell’Udinese e dalla cronaca di Sky Sport, mantiene imbattuta in campionato la squadra di Gasperini.

La distinzione decisiva è fra il punteggio dell’intervallo e quello conclusivo: la Roma rientra negli spogliatoi sul 4-0, ma nella ripresa l’Udinese torna fino al 2-4. Soltanto nel recupero arriva il quinto gol ospite. Le quattro reti del primo tempo spiegano il vantaggio costruito dai giallorossi; le ultime tre della serata raccontano una seconda parte meno lineare.

Cristante apre, tre gol in sei minuti allargano il vantaggio

L’avvio propone un tentativo di Miller fermato da Gollini. La Roma passa al 10’: Wesley mette il pallone in mezzo dalla sinistra e Cristante conclude di testa. I padroni di casa cercano una risposta, mentre gli ospiti trovano anche i legni con Soulé e Malen prima di aumentare il margine.

La fase che indirizza la partita va dal 31’ al 37’. Cristante serve Mora per il raddoppio, poi Malen firma il 3-0 con il sinistro. Ndicka completa la sequenza colpendo di testa sul calcio d’angolo di Soulé. In sei minuti il vantaggio passa da una a quattro reti: Cristante incide sia sull’apertura sia sul raddoppio: la prima rete è sua, mentre nella seconda serve il pallone decisivo a Mora.

Zaniolo e Palma riaprono il punteggio, Ghilardi chiude

Al 50’ Zaniolo approfitta della respinta di Gollini sul tiro di Miller e segna contro la sua ex squadra. La Roma cerca ancora Malen, poi gestisce a lungo il possesso. Al 78’, però, Palma conclude al volo sul pallone rimesso in area da Kamara: la cronaca del club indica per lui la prima rete in Serie A.

Il 2-4 lascia all’Udinese un finale per provare ad avvicinarsi ancora. Gomez sfiora la porta, ma la rimonta non si completa. Al secondo minuto di recupero Ghilardi porta il risultato sul 2-5. Le reti dei due difensori giallorossi, Ndicka e Ghilardi, arrivano così in momenti differenti: una prima della pausa, l’altra a chiusura dell’incontro.

Udinese ferma a cinque punti, venerdì la trasferta a Venezia

Per l’Udinese resta invariata la quota di cinque punti. Dopo la sconfitta interna con il Milan e il pareggio di Parma, arriva un altro stop casalingo. Il calendario del club indica Venezia-Udinese venerdì 6 novembre: è il prossimo appuntamento dei bianconeri.

La Roma aggiunge invece tre punti al proprio percorso senza sconfitte. Per leggere la classifica del turno occorre attendere anche le altre partite: il risultato di Udine non chiude la giornata. Nel precedente incontro del sabato il Bologna ha battuto il Monza 2-1.

Fonti e crediti

Udinese Calcio: cronaca e tabellino del 31 ottobre 2026; Sky Sport: cronaca aggiornata dopo il fischio finale; Udinese: calendario della stagione. Le pagine esatte sono collegate nel testo. Le due fotografie sono d’archivio e non mostrano la partita del 2026; originali, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.