Barcellona-Real Madrid 1-2: doppietta Mbappé, blancos a tre punti dalla vetta

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Il Real Madrid vince il primo Clásico della stagione: domenica 25 ottobre ha battuto 2-1 il Barcellona al Camp Nou con una doppietta di Kylian Mbappé. Il pareggio di Raphinha nella ripresa non è bastato alla squadra di Hansi Flick. Per chi segue il campionato spagnolo dall’Italia, il dato da trattenere è soprattutto la distanza in classifica: i blancos di José Mourinho salgono a 24 punti, tre in meno dei catalani.

La classifica: Barcellona ancora primo, Real a meno tre

Come riporta ANSA nel resoconto del 25 ottobre, è la prima sconfitta del Barcellona in questo campionato. I blaugrana restano a 27 punti, davanti all’Atlético Madrid a 25 e al Real a 24. Il successo nello scontro diretto permette quindi alla squadra di Mourinho di dimezzare il ritardo dai rivali, che prima della partita era di sei punti.

Le prime tre dopo il Clásico del 25 ottobre 2026 Squadra Punti Barcellona 27 Atlético Madrid 25 Real Madrid 24

Il risultato non cambia il nome della capolista e non consegna il secondo posto al Real: fra le due protagoniste del Clásico rimane l’Atlético. È questa la distinzione utile per leggere la serata, oltre al prestigio della vittoria in trasferta. Il Madrid recupera terreno, mentre il Barcellona conserva un vantaggio che ora vale una vittoria.

Mbappé apre, Raphinha pareggia: decide il finale

La cronaca ufficiale del Real Madrid ricostruisce il vantaggio al 41’: sul cross di Yan Diomande, il tentativo di rinvio di Gerard Martín fa arrivare il pallone a Mbappé, che lo manda in porta. I blancos vanno così al riposo avanti di un gol, dopo aver cercato la conclusione anche con Arda Güler.

Nella ripresa il Barcellona torna in partita con Raphinha al 61’. Il resoconto di Sky Sport segnala poi una parata importante di Andriy Lunin sul colpo di testa di Gerard Martín al 66’. Il pareggio resta fino agli ultimi minuti, quando una giocata di Camavinga libera di nuovo Mbappé per la rete che fissa il 2-1. È il passaggio che trasforma una serata da possibile divisione dei punti in un successo esterno del Real.

Cento gol per Mbappé e cinque vittorie di fila

Secondo il club madrileno, la doppietta porta Mbappé a cento gol con la maglia del Real. È un traguardo personale che coincide con una partita dal peso immediato sulla Liga, senza esaurirsi nel solo bilancio individuale: entrambe le reti del successo portano la sua firma.

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La presentazione ufficiale pubblicata prima della gara ricordava quattro vittorie del Madrid in altrettante partite di ottobre: contro Villarreal e Siviglia in campionato, Roma e Lipsia in Champions League. Con il Clásico diventano cinque. Il Barcellona arrivava invece con nove successi nelle prime nove giornate di Liga: la sconfitta interrompe quella sequenza, pur lasciandolo al comando.

Il percorso europeo offre anche un collegamento con le italiane. LSDI aveva raccontato il precedente successo del Real sull’Inter al Bernabéu e l’avvio della Champions della Roma, passata anche dalla sconfitta contro i madrileni. Sono partite diverse dal Clásico: aiutano a seguire la stagione della squadra spagnola, mentre il risultato di domenica incide sulla classifica del suo campionato.

Fonti e crediti

Le due fotografie sono d’archivio e non ritraggono il Clásico del 25 ottobre 2026. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.