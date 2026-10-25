F1 Austin, Antonelli vince davanti a Leclerc: il titolo resta aperto

Antonelli vince il GP USA davanti a Leclerc e Verstappen. Hamilton quarto a 1”030 dal podio: risultati, punti e vantaggio di 123 su Russell.

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Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti del 25 ottobre 2026, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e alla Red Bull di Max Verstappen. Lewis Hamilton ha concluso quarto. La vittoria del pilota italiano ad Austin è confermata dalla classifica ufficiale della Formula 1, indicata ancora come provvisoria al momento della verifica. Il Mondiale piloti resta aperto.

Per chi ha seguito il weekend, il passaggio decisivo è dalla pole conquistata sabato da Antonelli al risultato sulla distanza: 56 giri conclusi in 1 ora, 35 minuti e 16 secondi e 650 millesimi. Leclerc è arrivato a 13”078, Verstappen a 17”485. Il margine del vincitore descrive una gara diversa dal confronto ravvicinato delle qualifiche.

Una sosta per Antonelli, due per diversi rivali

Il resoconto ufficiale F1 attribuisce un peso centrale alla strategia Mercedes: Antonelli ha allungato il primo tratto sulle gomme medie e ha completato la corsa sulle dure, con un solo cambio gomme. Diversi avversari hanno effettuato due soste. Il successo va quindi letto anche attraverso la gestione degli pneumatici lungo la distanza.

La cronaca di FormulaPassion del 25 ottobre ricostruisce il recupero delle Ferrari nel finale. Leclerc ha superato prima Norris e poi Verstappen per prendersi il secondo posto. Hamilton ha passato Norris più tardi, ma non è riuscito a raggiungere la terza posizione. La Virtual Safety Car provocata dalla Cadillac ferma di Valtteri Bottas ha neutralizzato parte degli ultimi giri.

Ferrari seconda e quarta: Hamilton a 1”030 dal podio

Dal prospetto F1 emerge quanto sia rimasto vicino il terzo posto per Hamilton: il suo ritardo dal vincitore è di 18”515, contro i 17”485 di Verstappen. La differenza, calcolata sui due tempi ufficiali, è di 1”030. È il distacco all’arrivo, senza attribuirlo a un singolo episodio della corsa.

GP Stati Uniti 2026: primi cinque, classifica F1 provvisoria verificata dopo la gara Posizione Pilota Tempo o distacco Punti 1 Kimi Antonelli 1:35:16.650 25 2 Charles Leclerc +13.078 18 3 Max Verstappen +17.485 15 4 Lewis Hamilton +18.515 12 5 Lando Norris +30.521 10

Le due Ferrari raccolgono così 30 punti, sommando i 18 di Leclerc e i 12 di Hamilton. Mercedes ne ottiene 29: ai 25 di Antonelli si aggiungono i quattro di George Russell, ottavo. È un confronto sul bottino di questa gara, ricavato dalla tabella dei punti; non rappresenta la classifica generale dei costruttori.

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Il titolo resta aperto: 123 punti fra Antonelli e Russell

La classifica piloti F1 aggiornata porta Antonelli a 365 punti e Russell a 242. Il distacco è quindi di 123 punti. Hamilton segue a 241, Verstappen a 236 e Leclerc a 233. La vittoria aumenta il vantaggio del leader, mentre il resoconto ufficiale precisa che ad Austin non è arrivata la conquista del campionato.

La preview sulle combinazioni necessarie per il titolo in Texas descriveva uno scenario da verificare in pista. Ora il dato utile per i tifosi è il risultato effettivo: Antonelli primo, Russell ottavo e il verdetto iridato rinviato. Una vittoria di Gran Premio e l’assegnazione del Mondiale restano due esiti distinti, anche nella stessa domenica.

Fonti e crediti

Verifica del 25 ottobre 2026, ore 23:09 CET: risultati, resoconto e classifica piloti della Formula 1 nelle pagine collegate; cronaca FormulaPassion aggiornata fino alle 22:45. I risultati di gara F1 recano la dicitura “Provisional results”. Fotografie d’archivio, con autori, date e licenze riportati nelle didascalie.