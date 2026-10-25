Lecce-Juventus 0-2: McKennie e Douglas Luiz decidono prima del riposo

La Juventus vince 2-0 a Lecce con i gol di McKennie e Douglas Luiz e sale a 14 punti. Risultato verificato e prossime gare del turno infrasettimanale.

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La Juventus vince 2-0 sul campo del Lecce nell’ottava giornata di Serie A, domenica 25 ottobre. Decidono due centrocampisti: Weston McKennie al 29′ e Douglas Luiz al 41′. Il tabellino ufficiale del club salentino conferma marcatori e risultato; le cronache complete di Sky e Virgilio registrano la conclusione della partita. I bianconeri salgono a 14 punti, raggiungendo il Frosinone, mentre i padroni di casa restano a quota 9.

La differenza si costruisce prima dell’intervallo. Nella ripresa il Lecce aumenta la pressione, senza trovare il gol che riaprirebbe l’incontro. Per la squadra di Luciano Spalletti arrivano così tre punti in trasferta e una porta inviolata, prima di un’altra gara esterna nel turno infrasettimanale.

Una punizione preparata e il tiro di Douglas Luiz

Il vantaggio nasce da un calcio piazzato. Nella ricostruzione di Sky Sport, Koopmeiners simula la battuta e Douglas Luiz serve al centro McKennie, che si inserisce e conclude. L’azione premia il movimento senza palla dell’americano e sorprende la difesa salentina: a sbloccare il risultato è un centrocampista che parte alle spalle della coppia d’attacco.

Dodici minuti più tardi Douglas Luiz firma anche il raddoppio. Riceve da Gatti al limite dell’area e calcia verso la porta; Falcone tocca il pallone, che passa dal palo e finisce in rete. Il brasiliano chiude dunque il primo tempo con un assist e un gol. Sono due episodi diversi per costruzione, entrambi decisivi per indirizzare la partita prima del riposo.

Il Lecce cambia, la Juventus conserva il vantaggio

Eusebio Di Francesco interviene all’intervallo inserendo Monteiro e Siebert per Fatah e Kaba. Il Lecce cerca più iniziativa nella metà campo avversaria; gli ospiti arretrano il proprio baricentro e si concentrano sulla protezione del doppio vantaggio. La cronaca di Virgilio Sport registra anche opportunità bianconere per Woltemade e Cabal, senza che arrivi il terzo gol.

Spalletti utilizza Boga e Cabal al posto di Kolo Muani e Cambiaso, poi Sarr per Douglas Luiz e Alajbegović per McKennie. Nel recupero viene espulso Gaspar per proteste, come riportano sia Sky sia Virgilio. L’episodio arriva a risultato già fissato sullo 0-2: non spiega quindi il vantaggio costruito dalla Juventus nel primo tempo. Eventuali conseguenze disciplinari richiederanno le successive decisioni ufficiali.

Quattordici punti e un’altra trasferta mercoledì

Il successo porta la Juventus dai precedenti 11 a 14 punti e all’aggancio del Frosinone, che nel pomeriggio ha pareggiato 4-4 con l’Atalanta. Il riferimento è alla situazione al termine della gara di Lecce: l’ottava giornata non è ancora interamente conclusa. Il Lecce rimane a 9 punti dopo otto incontri.

Il prossimo appuntamento dei bianconeri è Genoa-Juventus, mercoledì 28 ottobre alle 20.45. I salentini giocheranno invece a Frosinone giovedì 29 ottobre alle 18.30. Il calendario concede dunque pochi giorni per preparare due nuove trasferte. Per leggere questo risultato nel percorso recente del campionato, su LSDI sono disponibili anche il successo dell’Inter sulla Fiorentina nella stessa giornata e la vittoria del Venezia sul Napoli del turno precedente.

Fonti e crediti

Verifica del 25 ottobre 2026: U.S. Lecce, tabellino ufficiale; Sky Sport, cronaca completa; Virgilio Sport, risultato finale e calendario. Le fotografie sono d’archivio e non documentano la partita odierna; fonti originali, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.