Champions, doppia sfida per Roma e Napoli: cosa cambia stasera

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La terza serata di Champions League porta in campo insieme Roma e Napoli, con due partite che possono cambiare il peso delle prime settimane europee. Alle 21 i giallorossi ospitano lo Slovan Bratislava allo stadio Olimpico; al Maradona il Napoli affronta il Bodø/Glimt. Dopo due giornate, i partenopei sono ancora senza punti e la Roma ne ha raccolto uno: per entrambe, vincere significa rimettere in moto la corsa nella nuova fase campionato.

Lo stadio San Paolo, oggi Diego Armando Maradona, durante la Universiade di Napoli 2019: immagine d’archivio, non ritrae la partita di stasera. Foto: Tarkus42/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Napoli, serve interrompere la partenza a zero

Il calendario ufficiale UEFA colloca entrambe le gare alla terza giornata. Per il Napoli è una tappa particolarmente urgente: ha perso 0-1 in casa con l’Arsenal e 1-3 in trasferta contro il Villarreal. Il Bodø/Glimt arriva invece da un successo per 1-0 sul Borussia Dortmund, dopo lo 0-5 subito dal Bayern Monaco nella gara d’esordio. La classifica non è ancora definitiva e restano cinque partite, ma un risultato positivo permetterebbe agli azzurri di uscire dalla quota zero e di affrontare il seguito del percorso con un margine meno stretto.

La partita si gioca a Fuorigrotta, davanti al pubblico napoletano, e mette di fronte due squadre che hanno iniziato la fase europea in modo opposto nell’ultimo turno. Il club ha confermato il calcio d’inizio alle 21 e l’arbitro spagnolo José María Sánchez Martínez. In questa fase il fattore campo può pesare, ma non cancella il dato essenziale: il Napoli deve trasformare la serata in punti, senza poter contare su una classifica già costruita.

Il formato rende importante ogni gara, pur senza trasformare la terza giornata in uno spareggio. Le 36 partecipanti condividono un’unica graduatoria e ciascuna disputa otto incontri. Le prime otto accedono direttamente agli ottavi; le squadre dal nono al ventiquattresimo posto passano dai playoff, mentre le ultime dodici vengono eliminate. Con cinque turni ancora da giocare, il Napoli può recuperare, ma un’altra battuta d’arresto renderebbe più difficile risalire verso la zona utile.

Lo stadio Olimpico di Roma, dove la squadra giallorossa affronta lo Slovan Bratislava: fotografia d’archivio, non scattata durante la gara odierna. Foto: Nicholas Gemini/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Roma, un punto dopo il ko con il Real

La Roma arriva alla sfida con un punto, conquistato nel pareggio 1-1 con il Fenerbahçe, e con una sconfitta per 3-4 contro il Real Madrid. Il risultato con gli spagnoli ha mostrato una squadra capace di segnare ma anche esposta a una gara ricca di occasioni: contro lo Slovan il margine per gestire il match con tranquillità passa soprattutto dalla capacità di trovare equilibrio tra attacco e copertura. La vigilia offre un’indicazione chiara: Gasperini ha detto che la squadra ha bisogno di vincere per alimentare le possibilità di proseguire il cammino.

Lo Slovan Bratislava è reduce da due sconfitte, 1-6 contro il Paris Saint-Germain e 0-3 con lo Stoccarda. Sono risultati che descrivono un avvio difficile, non una garanzia per i padroni di casa. La Roma dovrà comunque evitare di confondere il divario nei punteggi con un esito già scritto: una serata europea può cambiare rapidamente se la squadra favorita non converte il possesso e le occasioni.

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Le due partite hanno quindi una posta simile, ma non identica. Il Napoli cerca i primi punti e deve allontanarsi dall’ultimo gruppo della graduatoria; la Roma vuole passare da un punto a una vittoria dopo aver perso di misura una gara con molti gol. Il calendario comune dà alla serata un interesse nazionale, ma ciascuna squadra dipende dal proprio risultato: non ci sono scontri diretti tra le italiane e i punti raccolti non si sommano per la classifica.

Conclusioni finali

Napoli-Bodø/Glimt e Roma-Slovan Bratislava aprono una serata importante per le italiane nella Champions 2026-27. Il Napoli parte da zero punti, la Roma da uno: una vittoria darebbe a entrambe una base più solida per i cinque turni successivi, mentre un pareggio lascerebbe il lavoro di recupero ancora aperto. Il dato decisivo arriverà dal campo, non dalle previsioni: per ora la posta è chiara, ma nessuna delle due sfide è già scritta.

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