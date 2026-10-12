Lazio in vetta, svolta Gattuso: cosa rischia la Serie A

La Lazio di Gattuso batte il Monza 3-1 e raggiunge la vetta della Serie A: cosa cambia per le big e quale rischio resta aperto.

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La Lazio di Gennaro Gattuso ha trasformato un avvio di campionato promettente in un segnale pesante per tutta la Serie A: il 3-1 al Monza, arrivato l’11 ottobre all’Olimpico, vale il ritorno in vetta insieme all’Inter e soprattutto conferma che i biancocelesti non sono piu’ una sorpresa da liquidare con un sorriso. Il dato che pesa e’ netto: cinque vittorie nelle prime sei giornate, mai successo nella storia del club.

La partita non e’ stata lineare come dice il punteggio. La Lazio ha dominato il primo tempo, ha colpito presto con Nuno Tavares, ha raddoppiato con Gustav Isaksen e ha giocato oltre un’ora in superiorita’ numerica per il rosso a Lorenzo Lucchesi. Poi, pero’, il Monza ha riaperto tutto a inizio ripresa con Saba Goglichidze e ha costretto i padroni di casa a difendersi prima del gol liberatorio di Andrea Pinamonti nel finale.

Squadre in campo in una partita di Serie A con la Lazio: foto Fra Casa, Wikimedia Commons, licenza CC0.

Perche’ la vetta cambia il peso della Lazio

Il primo effetto e’ psicologico. Restare in alto dopo sei giornate non assegna nulla, ma cambia lo sguardo degli avversari. Una squadra che sembrava dover ricostruire identita’ e gerarchie ora viene letta come avversaria da schermare, studiare, rallentare. Il calendario di ottobre dira’ se il ritmo e’ sostenibile, ma intanto la Lazio ha gia’ messo pressione a chi partiva con ambizioni piu’ dichiarate.

Il secondo effetto riguarda Gattuso. La sua Lazio non sta vincendo solo con energia, ma con partenze aggressive, ali coinvolte e una ricerca immediata della profondita’. Contro il Monza il vantaggio al 3′ ha indirizzato la partita, mentre il 2-0 ha mostrato quanto possa pesare la collaborazione tra Noslin e Isaksen. Sono segnali tecnici, non soltanto emotivi.

Il problema, pero’, e’ dentro la stessa partita. Dopo l’intervallo la Lazio ha perso metri, lucidita’ e controllo, concedendo al Monza in dieci uomini la possibilita’ concreta di rientrare. E’ qui che nasce il rischio piu’ serio: una squadra che vola puo’ sentirsi autorizzata a gestire, ma se non ha ancora automatismi da grande squadra rischia di trasformare una gara chiusa in un finale fragile.

Il messaggio di Gattuso e il pericolo della classifica

Gattuso lo ha detto in modo chiarissimo nel post partita: la Lazio non puo’ permettersi di gestire e non deve guardare troppo la classifica. Non e’ solo pretattica. E’ il tentativo di proteggere una squadra giovane nella mentalita’ da vertice, che ha entusiasmo ma deve imparare a restare feroce anche quando il risultato sembra al sicuro.

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Per questo il 3-1 al Monza pesa piu’ del semplice risultato. Dentro ci sono tre livelli: la conferma del potenziale offensivo, l’allarme per il calo della ripresa e la capacita’ di chiudere comunque la gara con Pinamonti. Una squadra matura si riconosce anche da questo: non sempre gioca bene per novanta minuti, ma trova il modo di non buttare via cio’ che ha costruito.

Gennaro Gattuso in azione da calciatore: foto Ronnie Macdonald, Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0.

Cosa rischiano Inter, Milan, Juventus e Roma

La Lazio in vetta cambia anche il quadro delle rivali. L’Inter resta il riferimento piu’ solido, ma ora non puo’ permettersi di considerare il gruppo romano una presenza passeggera. Milan e Juventus, reduci da risultati meno convincenti nella stessa giornata, vedono aumentare il costo degli inciampi: perdere punti quando una squadra imprevista corre davanti rende piu’ pesante ogni pareggio.

La Roma, fermata sullo 0-0 dal Como, resta dentro la corsa ma deve misurarsi con una Lazio che al momento ha piu’ slancio. Il derby cittadino, quando arrivera’, avra’ un valore diverso se la classifica continuera’ a dire questo. Non sara’ solo rivalita’, ma anche una verifica sulla credibilita’ europea e da alta classifica.

Il calendario, pero’, puo’ ribaltare rapidamente il racconto. La Lazio dovra’ dimostrare di saper replicare intensita’ e attenzione lontano dall’Olimpico, contro squadre che la affronteranno con piu’ prudenza e meno spazi. Chi oggi la insegue spera proprio in questo: che l’entusiasmo diventi pressione, che il ritmo si sporchi, che la profondita’ della rosa pesi nei turni ravvicinati.

Il nodo Monza: perche’ la ripresa non va sottovalutata

Il Monza resta con pochi punti, ma la sua ripresa all’Olimpico dice che la partita non puo’ essere archiviata come una marcia trionfale. In inferiorita’ numerica, la squadra di Juric ha trovato il gol, ha prodotto occasioni e ha costretto la Lazio a difendere con attenzione. Per Gattuso e’ un avviso utile: le partite vinte presto vanno chiuse con ordine, non soltanto con nervo.

Il rischio, per una squadra che sta sorprendendo, e’ innamorarsi della propria narrazione. La Lazio ha qualita’ e fiducia, ma dovra’ evitare che la vetta diventi un peso anticipato. La differenza tra sorpresa e candidata vera passa da qui: continuita’, gestione delle fasi deboli, capacita’ di non perdere identita’ quando l’avversario cambia ritmo.

Conclusioni finali

Il 3-1 al Monza non consegna uno scudetto, ma consegna una certezza: la Lazio di Gattuso e’ gia’ un fattore della Serie A. La vetta condivisa con l’Inter costringe le big a ricalcolare distanze e priorita’, mentre ai biancocelesti impone una prova di maturita’. Se sapranno trasformare l’aggressivita’ del primo tempo in continuita’ per tutta la gara, la corsa Champions non sara’ piu’ un obiettivo prudente ma il minimo sindacale. Se invece i cali della ripresa diventeranno abitudine, la classifica rischia di girare la testa proprio come teme Gattuso.

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