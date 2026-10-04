Salmonella nei pomodori, stop mense: cosa rischiano scuole e ospedali

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Lo stop ai pomodori freschi crudi nelle mense pugliesi non è un dettaglio di menu: è una misura di cautela che riguarda scuole, ospedali, case di cura e ristorazione collettiva per persone fragili. La Regione Puglia ha chiesto la sospensione temporanea dopo i focolai di salmonella collegati al consumo di pomodori freschi, in particolare ciliegino crudo, segnalati nella riunione della Task Force nazionale del 30 settembre.

La notizia pesa perché entra in un luogo sensibile: la refezione di bambini, pazienti e anziani. Non significa che ogni pomodoro sia pericoloso, né che ogni mensa abbia avuto casi. Significa però che, davanti a indagini epidemiologiche e verifiche ancora in corso sulla filiera, la scelta delle autorità sanitarie è stata quella di togliere temporaneamente dal piatto il prodotto consumato crudo.

Pomodorini freschi: il provvedimento riguarda il consumo crudo nelle mense. Foto Pluma/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Stop immediato nelle mense: cosa cambia da lunedì

Il provvedimento riguarda la sospensione dell’utilizzo e della somministrazione di pomodori freschi crudi nella ristorazione scolastica, socio-assistenziale, ospedaliera e nelle case di cura. Dove erano previsti nei menu, potranno essere sostituiti con altri vegetali cotti o con alternative comunicate dai gestori del servizio.

La misura è descritta come temporanea e precauzionale. A Bari, ad esempio, il Comune ha recepito le indicazioni dell’Asl per le mense scolastiche e ha precisato che nelle scuole cittadine non si sono verificati casi riconducibili alle segnalazioni che hanno determinato lo stop. È un passaggio importante: la decisione serve a ridurre il rischio mentre si completano controlli e tracciamenti, non a certificare automaticamente un focolaio in ogni struttura.

Per le famiglie il primo effetto pratico è semplice: il servizio mensa prosegue, ma senza pomodoro fresco crudo finché le autorità sanitarie non daranno nuove indicazioni. Per scuole, ospedali e gestori della refezione collettiva cambia invece la gestione dei menu validati dalle Asl, con l’obbligo di adeguarsi alla linea di cautela.

Una mensa scolastica, contesto del provvedimento precauzionale. Foto David Shankbone/Wikimedia Commons, licenza CC BY 3.0.

Perché il caso non riguarda solo la Puglia

Secondo le ricostruzioni riportate da Rai News e ANSA, il documento regionale cita casi da Salmonella Strathcona ST2559 e focolai da Salmonella Typhimurium monofasica ST34, con segnalazioni in Puglia e Lombardia e focolai identificati anche in Lazio e Friuli Venezia Giulia. Le analisi richiamate indicano una correlazione con il consumo di pomodori freschi, soprattutto ciliegino crudo, e un lotto proveniente dall’area di Caltanissetta in cui sarebbe stata individuata contaminazione.

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Il contesto europeo aiuta a capire perché la cautela sia alta. L’ECDC e l’EFSA avevano già segnalato un focolaio transfrontaliero prolungato di Salmonella Strathcona ST2559 collegato a pomodori piccoli, con indagini che negli anni hanno indicato la Sicilia come possibile origine di alcune contaminazioni. In un aggiornamento del 2025, l’ECDC parlava di centinaia di casi confermati in più Paesi e invitava a proseguire le verifiche su produzione, acqua di irrigazione e tracciabilità.

Questo non trasforma il consumatore in investigatore alimentare. Il punto, semmai, è che quando un alimento fresco viene consumato crudo non c’è il passaggio di cottura a ridurre il rischio microbiologico. Per questo le autorità sanitarie intervengono soprattutto nei contesti dove le persone esposte sono più vulnerabili o dove un errore di filiera può raggiungere molte tavole in poche ore.

Pomodoro sulla pianta: le verifiche riguardano la filiera del prodotto fresco. Foto Fastily/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Cosa fare a casa senza creare allarmismo

Fuori dalle mense coinvolte dalle disposizioni, la regola è attenersi agli avvisi ufficiali e non improvvisare conclusioni. Per la gestione domestica restano valide le indicazioni generali di igiene alimentare: lavare accuratamente le mani, risciacquare bene i prodotti freschi, separare alimenti crudi e cotti, pulire taglieri e superfici, conservare correttamente gli alimenti e rispettare eventuali richiami o avvisi sanitari.

Il segnale più concreto, per ora, è rivolto alla ristorazione collettiva e alle amministrazioni: verificare i fornitori, aggiornare i menu, comunicare alle famiglie le sostituzioni e attendere gli esiti delle verifiche lungo la filiera. In queste ore la differenza la fa la trasparenza: dire cosa viene tolto, con cosa viene sostituito e fino a quando resta in vigore la misura.

Conclusioni finali

Lo stop ai pomodori crudi nelle mense pugliesi è un allarme da prendere sul serio, ma non da trasformare in panico. La misura nasce per proteggere bambini, pazienti e persone fragili mentre si chiariscono origine e ampiezza della contaminazione. Finché le verifiche non saranno chiuse, la scelta più prudente è togliere il prodotto crudo dai menu collettivi e tenere alta l’attenzione sulla filiera.

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