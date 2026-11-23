Dolomiti Valtellina 2028, i Giochi giovanili invernali dal 21 al 29 gennaio

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I Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Dolomiti Valtellina 2028 si svolgeranno dal 21 al 29 gennaio. La cerimonia d’apertura è fissata per il 21 gennaio, seguita da otto giorni di gare. Le date sono indicate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) come frutto dell’accordo tra il Comitato Olimpico Internazionale e il comitato organizzatore.

Foto d’archivio del Livigno Snow Park durante i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, scattata il 31 gennaio 2026. Non raffigura i Giochi Olimpici Giovanili del 2028. Foto: Dispe / Wikimedia Commons (CC0 1.0). Scheda della fotografia · CC0 1.0.

La quinta edizione invernale dei Giochi Olimpici Giovanili è programmata per nove giorni complessivi, dal venerdì 21 al sabato 29 gennaio 2028. Il CONI precisa che, dopo la cerimonia inaugurale del 21 gennaio, le competizioni proseguiranno per otto giorni. La pagina non riporta il calendario delle discipline né gli orari delle gare: quei dettagli andranno verificati quando saranno pubblicati dagli organizzatori.

Le sedi e gli atleti attesi

Secondo il comunicato, la manifestazione riunirà circa 1.600 atleti. Le sedi utilizzeranno in larga parte infrastrutture già esistenti: il CONI riferisce che circa il 70% è stato utilizzato per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Anche le altre strutture sono già presenti sul territorio; alcune sono in fase di ristrutturazione o ampliamento in vista del 2028.

La presidente del comitato organizzatore, Manuela Di Centa, cita Valtellina, Trentino e Cortina d’Ampezzo tra i territori coinvolti. La fonte non associa però ogni disciplina a una località specifica, quindi non è ancora possibile ricavare da questo annuncio una mappa delle singole gare.

Cosa sapere in vista del 2028

Per chi sta programmando un viaggio, il dato già confermato è la finestra generale dell’evento, dal 21 al 29 gennaio 2028. Trasporti, sedi di gara, accessi e programma per disciplina non sono descritti nella pagina del CONI e non vanno dedotti dalla sola lista dei territori. Saranno informazioni da controllare nei successivi aggiornamenti degli organizzatori.

Fonte: CONI, “Dolomiti Valtellina 2028, confermate le date: l’evento andrà in scena dal 21 al 29 gennaio”. Foto d’archivio: Dispe / Wikimedia Commons (CC0 1.0), scheda dell’immagine, rilasciata con CC0 1.0.