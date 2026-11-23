Google Foto, cinque novità per organizzare e condividere i ricordi

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Google ha presentato il 23 novembre cinque aggiornamenti per Google Foto pensati per creare, ritrovare e ordinare immagini e video delle feste. Tra le novità ci sono attività affidate a Gemini con una sola richiesta, modelli grafici per i biglietti e filtri per gli album condivisi. L’annuncio è pubblicato sul blog ufficiale di Google; non specifica in quali Paesi o con quali tempi tutte le funzioni saranno disponibili.

Foto d’archivio: una famiglia guarda un album stampato; non è una schermata né una dimostrazione di Google Foto. Foto: cottonbro studio / Pexels. Scheda della fotografia · Licenza Pexels.

Le cinque novità annunciate

La prima riguarda Gemini: Google dice che nell’app Foto si potranno combinare più passaggi con un’unica richiesta. L’esempio del post ufficiale è creare un video di una festa del Ringraziamento, inviarne il link alla famiglia e aggiungere un breve riepilogo. È un esempio fornito dall’azienda, non una promessa che ogni passaggio funzioni allo stesso modo in ogni Paese o account.

Per i biglietti di auguri arrivano dodici modelli Remix, con cui trasformare i ricordi delle feste in cartoline dallo stile scrapbook o in illustrazioni pastello. La funzione è descritta come una possibilità di personalizzazione delle immagini già presenti, non come un nuovo archivio di fotografie.

La ricerca negli album condivisi aggiunge filtri per persone o animali: l’obiettivo dichiarato è restringere più rapidamente i contenuti da ritrovare. Nella schermata principale, invece, toccare un volto nel carosello superiore dovrebbe mostrare subito le foto associate a sé, ai propri cari o agli animali domestici.

Il quinto aggiornamento riguarda la scheda Raccolte. L’utente potrà fissare in primo piano gli album e i ricordi preferiti e nascondere quelli che consulta meno. In questo modo la personalizzazione interessa l’ordine della raccolta, senza modificare le foto originali.

Altre funzioni citate da Google

Lo stesso annuncio ricorda anche che su Android è possibile accedere ai media salvati localmente tramite la sezione “Su questo dispositivo”. Inoltre, il Print Store di Fujifilm per Google Foto permette di ordinare prodotti personalizzati, fra cui fotolibri, coperte e tazze. Questi elementi sono citati nella pagina insieme alle cinque novità, ma Google non precisa lì disponibilità e condizioni per ciascun mercato.

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Per chi usa il servizio in Italia, il punto da controllare è quindi l’effettiva comparsa delle funzioni nel proprio account: la pagina annuncia gli aggiornamenti ma non contiene un calendario per Paese né dettagli sui requisiti dei dispositivi. Per un’altra novità recente su Gemini e Android, qui il riepilogo dei telefoni Android Go compatibili secondo Google.

Fonte: Google, “Organize and share your holiday memories with these five updates in Google Photos”, 23 novembre 2026. Foto d’archivio: cottonbro studio / Pexels, scheda asset, uso secondo la licenza Pexels.