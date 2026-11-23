Salerno–Baronissi, circolazione ferroviaria sospesa: bus e modifiche ai regionali

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La circolazione ferroviaria resta sospesa tra Salerno e Baronissi per i lavori di ripristino dopo un movimento franoso. Nell’aggiornamento pubblicato il 23 novembre, Trenitalia segnala possibili cancellazioni parziali o totali dei treni regionali e corse sostitutive con autobus. La sospensione riguarda quel tratto della linea Salerno–Mercato San Severino: non significa che ogni treno regionale della relazione sia cancellato.

Che cosa cambia per chi viaggia

Il programma delle corse interessate è valido da lunedì 23 novembre e viene pubblicato da Trenitalia nella sezione Infomobilità, insieme alle informazioni sulle corse con bus. L’avviso disponibile non indica in modo riassuntivo un elenco di tutte le relazioni modificate; per questo è importante controllare il singolo treno e la stazione di partenza prima di mettersi in viaggio.

Trenitalia rimanda a Cerca Treno per verificare l’andamento e le soluzioni di viaggio. Le corse sostitutive possono avere tempi diversi dal servizio ferroviario: la pagina invita a controllare gli aggiornamenti e le informazioni della propria stazione.

La distinzione da tenere presente

La tratta sospesa è Salerno–Baronissi; le conseguenze sui regionali sono indicate da Trenitalia come cancellazioni parziali o totali secondo il programma pubblicato. L’avviso non dice che tutte le relazioni servite dalla linea siano interrotte, né fornisce nel testo principale un quadro unico per ciascun treno. Chi deve raggiungere Baronissi o proseguire verso Mercato San Severino dovrebbe quindi consultare il programma aggiornato e la situazione del proprio viaggio, senza affidarsi soltanto al titolo dell’avviso.

Fonte: Trenitalia, Infomobilità Campania, aggiornamento del 23 novembre 2026. La foto è d’archivio e non mostra la linea interessata: Kaan Durmuş / Pexels, pagina della foto, licenza Pexels.

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