Corallo e cammei di Torre del Greco: le prime due IGP artigianali italiane

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Il Corallo di Torre del Greco e il Cammeo di Torre del Greco sono stati registrati dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale come indicazioni geografiche protette. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il riconoscimento il 16 novembre 2026: si tratta delle prime due denominazioni italiane per prodotti non agroalimentari registrate nel nuovo sistema europeo.

La registrazione riguarda due lavorazioni artigianali legate alla città campana, nell’area metropolitana di Napoli. La notizia segna un passaggio per il sistema di tutela delle indicazioni geografiche applicato ai prodotti artigianali e industriali, entrato in vigore il 1° dicembre 2025.

Che cosa cambia con il riconoscimento

Le denominazioni “Corallo di Torre del Greco” e “Cammeo di Torre del Greco” entrano nel quadro europeo delle IGP non alimentari. Il riconoscimento associa il nome geografico ai prodotti artigianali indicati, valorizzando il legame con il territorio e con le competenze di lavorazione locali. Il comunicato MIMIT attribuisce al nuovo strumento anche l’obiettivo di contrastare la contraffazione e tutelare i consumatori.

La decisione è stata presa dall’EUIPO, l’ufficio dell’Unione europea che si occupa della proprietà intellettuale. Nel comunicato, il direttore esecutivo João Negrão richiama il ruolo dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel percorso nazionale che ha portato alle registrazioni. Il MIMIT presenta i due casi come un primo risultato italiano nel nuovo regime per le produzioni non agricole.

Il quadro delle indicazioni artigianali

La pagina ministeriale riferisce che, dall’avvio del sistema, l’EUIPO aveva ricevuto 116 domande da 12 Stati membri. Uno studio dell’ufficio europeo aveva individuato in Italia 92 prodotti potenzialmente candidabili, il numero più alto tra i Paesi europei secondo il MIMIT. Alla data del comunicato, al Ministero risultavano depositate 25 domande italiane.

Questi dati descrivono il quadro riportato a metà novembre e non indicano che tutte le candidature abbiano già ottenuto una registrazione europea. Per il Corallo e il Cammeo di Torre del Greco, invece, il MIMIT riferisce che il passaggio presso l’EUIPO è stato completato.

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Fonte: MIMIT, comunicato del 16 novembre 2026. Foto d’archivio illustrativa di un cameo su un orecchino, non riferita ai prodotti registrati: Ailín Policano / Pexels, secondo la licenza Pexels (Pexels license, free use under terms). Scheda della fotografia.