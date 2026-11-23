NBA, Golden State piega Boston 88-87: rimonta nel finale

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I Golden State Warriors hanno battuto i Boston Celtics 88-87 domenica 22 novembre al Chase Center di San Francisco. Il tabellino ufficiale NBA registra una partita decisa nell’ultimo quarto, dopo che Boston aveva chiuso avanti il terzo periodo.

Il parziale che ha deciso la partita

Boston ha segnato 33 punti nel terzo quarto contro i 25 dei Warriors, portandosi sul 75-69. Nell’ultima frazione Golden State ha risposto con un parziale di 19-12: abbastanza per ribaltare lo svantaggio e chiudere con un punto di margine. Il punteggio complessivo è rimasto serrato dall’inizio alla fine.

I parziali riportati dalla scheda NBA sono 27-20 per Golden State nel primo quarto, 17-22 nel secondo, 25-33 nel terzo e 19-12 nel quarto. La somma porta all’88-87 finale. La partita era in programma il 22 novembre alle 20:30 locali, le 2:30 italiane di lunedì 23 novembre.

Bilancio dopo la gara

La pagina della lega aggiorna il bilancio dei Warriors a 9 vittorie e 8 sconfitte e quello dei Celtics a 11-6. Il tabellino consultato documenta punteggio, andamento per quarti e record; non aggiungiamo una spiegazione tecnica della vittoria che la scheda non fornisce.

Per un altro risultato recente della lega, puoi leggere anche il resoconto LSDI della vittoria di Atlanta su Detroit.

Fonte: NBA.com, scheda ufficiale Boston Celtics-Golden State Warriors del 22 novembre 2026.

Foto d’archivio di un’azione di basket; non ritrae Warriors-Celtics né giocatori delle due squadre. Foto: Wallace Chuck / Pexels. Scheda originale della foto · Licenza Pexels.