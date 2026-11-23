NBA, Atlanta rimonta Detroit e vince 107-97: decisivo il quarto periodo

Gli Atlanta Hawks battono i Detroit Pistons 107-97 il 22 novembre 2026: il tabellino NBA mostra il 33-12 dell’ultimo quarto e i bilanci aggiornati.

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Gli Atlanta Hawks hanno battuto i Detroit Pistons per 107-97 domenica 22 novembre, al State Farm Arena. La scheda ufficiale NBA registra il risultato e aggiorna a 11-6 il bilancio di Atlanta e a 10-6 quello di Detroit.

La svolta nell’ultimo quarto

Detroit era avanti 85-74 dopo tre periodi. I parziali del tabellino NBA mostrano poi un quarto finale da 33 punti per gli Hawks contro i 12 dei Pistons: il vantaggio ospite si è così trasformato in una vittoria di dieci punti per Atlanta.

Il dato descrive la rimonta nel punteggio, senza attribuire la svolta a un singolo giocatore: la pagina consultata riporta il tabellino della partita e i parziali per periodo.

Il contesto NBA

Il successo porta gli Hawks a quota 11 vittorie e 6 sconfitte nella regular season, mentre Detroit passa a 10-6. Il risultato segue altri aggiornamenti NBA già raccontati da LSDI, come la vittoria di Minnesota su Memphis del 21 novembre (il precedente recap NBA).

Fonte: tabellino ufficiale NBA, Detroit Pistons-Atlanta Hawks del 22 novembre 2026.

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