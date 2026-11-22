Sabato 21 novembre i Minnesota Timberwolves hanno battuto i Memphis Grizzlies per 104-95. Il riepilogo ufficiale NBA riporta che, dopo la partita, entrambe le squadre hanno un bilancio di 12 vittorie e 5 sconfitte.
Il risultato e la classifica aggiornata
Il recap della lega segnala che Minnesota sale a 12-5, mentre Memphis, pur uscendo sconfitta, resta sullo stesso record: 12-5. Il punteggio finale è stato di nove punti di margine.
La fonte per il risultato e i bilanci è il riepilogo ufficiale NBA del 21 novembre. Per un altro risultato della giornata si può leggere il resoconto di Knicks–Trail Blazers.
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