NBA, gli Spurs superano i Pelicans 114-91: successo netto a San Antonio

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I San Antonio Spurs hanno battuto i New Orleans Pelicans per 114-91 nella partita disputata sabato 21 novembre al Frost Bank Center. Il tabellino ufficiale della NBA registra la gara come conclusa: gli Spurs hanno costruito un margine di 23 punti davanti al pubblico di casa.

Il risultato e i bilanci

La scheda NBA assegna 114 punti a San Antonio e 91 a New Orleans. Dopo la partita, i dati riportati nella stessa pagina indicano gli Spurs con 14 vittorie e 3 sconfitte e i Pelicans con 5 vittorie e 13 sconfitte. Il successo allunga quindi il divario tra le due squadre nella stagione regolare 2026-27.

La fonte del risultato

Il punteggio e lo stato finale sono quelli della scheda ufficiale della partita pubblicata dalla NBA, consultata il 22 novembre. La pagina identifica l’incontro del 21 novembre a San Antonio e riporta il risultato conclusivo. La fotografia qui accanto è un’immagine d’archivio di basket indoor: non mostra questa partita né i giocatori delle due squadre.

Una gara distinta nel riepilogo NBA

La sfida Spurs-Pelicans è un incontro diverso dalle altre partite NBA raccontate sul sito. Per il resoconto del match New York-Portland, concluso 97-96, è disponibile la cronaca dei Knicks contro i Trail Blazers.