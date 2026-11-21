Mondiale Under 18, l’Italia debutta con un 6-0 alla Giamaica

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

L’Italia Under 18 ha iniziato il Mondiale in Qatar con una vittoria netta: 6-0 alla Giamaica nella gara d’esordio del Gruppo E, giocata il 20 novembre a Doha. Il torneo prosegue fino al 13 dicembre. Il risultato porta agli Azzurrini i primi tre punti del girone, ma il calendario lascia poco spazio per fermarsi: la prossima partita è in programma lunedì 23 novembre contro la Costa d’Avorio.

Croci firma la doppietta, sei reti in una gara

Federico Croci, attaccante della Fiorentina, ha segnato due volte nel primo quarto d’ora ed è stato indicato come Player of the Match dalla FIFA. Diego Perillo, centravanti dell’Atalanta, ha contribuito al vantaggio prima dell’intervallo. La quarta rete è arrivata su autorete di Jahmarie Justin Kasheem Nolan, della Giamaica.

Nella ripresa hanno completato il 6-0 Gioele Giammattei, centrocampista della Roma, con una conclusione acrobatica, e Thomas Corigliano, fantasista della Juventus. Nel finale Jacopo Landi, attaccante della Lazio, ha colpito un palo. La formazione di Daniele Franceschini ha così trasformato il debutto in una prova offensiva convincente, mantenendo inviolata la porta difesa da Galliera.

Il calendario del Gruppo E

La seconda sfida dell’Italia è fissata per lunedì 23 novembre alle 15.30 italiane contro la Costa d’Avorio. Il girone si chiuderà giovedì 26 novembre con la partita contro l’Uzbekistan, prevista alle 15. Il Mondiale prosegue poi con la fase a eliminazione diretta secondo il programma del torneo. Per gli Azzurrini, il successo all’esordio è un buon punto di partenza, ma la qualificazione dipenderà anche dai risultati delle prossime gare.

Il resoconto della FIGC riporta risultato, marcatori e calendario. L’immagine in evidenza è una fotografia d’archivio di una diversa partita di calcio e non ritrae le squadre né l’incontro di Doha. Foto di Mateo Franciosi / Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.

Da non perdere Bob, Coppa del Mondo ad Altenberg: cinque azzurri al via il 28 e 29 novembre