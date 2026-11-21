La Coppa del Mondo di bob apre la stagione sul tracciato di Altenberg, in Sassonia, con cinque atleti italiani al via. La presentazione del CONI, pubblicata il 19 novembre, indica due gare maschili nel fine settimana del 28 e 29 novembre: è un’anteprima del programma, non il resoconto di risultati già disputati.
Il calendario delle gare maschili
La prova a due è in programma sabato 28 novembre alle 14.00; la gara a quattro seguirà domenica 29 novembre alle 15.30. Entrambe si svolgeranno sulla pista di Altenberg, sede della tappa inaugurale del massimo circuito internazionale secondo il CONI.
Per chi segue gli sport invernali, LSDI ha pubblicato anche il calendario della Coppa del Mondo di biathlon a Kontiolahti, un appuntamento distinto dello stesso fine settimana.
I cinque italiani convocati
Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha previsto la partecipazione di Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer, Robert Mircea e Nicholas Artuso. Baumgartner arriva alla tappa dopo il quinto posto nel bob a quattro agli ultimi Giochi olimpici di Milano Cortina, a 25 centesimi dal bronzo, dato riportato dal CONI nella presentazione.
Il comunicato non anticipa classifiche o risultati della gara di Altenberg. Le date e gli orari qui riportati riguardano soltanto le due prove maschili descritte nella pagina: non sono un calendario completo delle competizioni femminili o delle altre discipline del weekend.
Immagine d’archivio
Il fotogramma in pagina proviene da un video di Steve B. pubblicato su Pexels: mostra un bob su una pista ghiacciata, ma non ritrae la tappa di Altenberg del 2026 né gli atleti italiani. È usato come immagine illustrativa secondo la licenza Pexels.
Fonte per date, orari e squadra: CONI, presentazione della tappa di Altenberg. Fotogramma illustrativo: Steve B./Pexels; licenza Pexels.