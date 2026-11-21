Giornata nazionale dell’albero, il 21 novembre il valore dei boschi e del verde urbano

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Il 21 novembre in Italia si celebra la Giornata nazionale dell’albero. ISPRA ricorda che la ricorrenza è stata istituita dal Ministero dell’Ambiente e riconosciuta dall’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il tema riguarda tanto i boschi quanto gli alberi nelle città: viali, siepi e spazi verdi contribuiscono a collegare ambienti naturali e paesaggi agricoli.

Un albero è anche un habitat

Nella scheda pubblicata per il 2026, l’Istituto descrive l’albero come un ecosistema che offre riparo e nutrimento a organismi diversi. La chioma, il legno morto e le radici possono ospitare insetti, pipistrelli, uccelli, licheni e funghi. Gli alberi antichi e monumentali, con i loro microhabitat, sono inoltre indicati come riserve di specie talvolta rare.

La ricorrenza è un’occasione per guardare al verde vicino casa con questa prospettiva: non solo elementi del paesaggio, ma parti di una rete ecologica. ISPRA include tra gli elementi di questa rete foreste, filari stradali, siepi e alberi urbani. La continuità tra questi ambienti aiuta a mettere in relazione aree naturali e contesti agricoli e cittadini.

Come partecipare alla giornata

Per chi vuole seguire iniziative sul territorio, il riferimento pratico è il programma pubblicato dal proprio Comune o dagli enti locali: la pagina ISPRA consultata richiama il significato della giornata, ma non raccoglie un calendario nazionale di appuntamenti. Si può anche osservare il patrimonio arboreo del proprio quartiere, facendo attenzione alla varietà di alberi e agli spazi verdi che collegano parchi e strade.

La fotografia in apertura è un’immagine d’archivio di una chioma alberata a Chongqing, in Cina: non mostra un luogo italiano né un’iniziativa del 2026. Foto di Zhang qc su Unsplash, utilizzata secondo la licenza Unsplash.

Fonte per data, istituzione della ricorrenza e contenuti sulla biodiversità: ISPRA, National Tree Day 2026. Immagine d’archivio: Zhang qc/Unsplash; licenza Unsplash.

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