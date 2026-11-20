Curiosity fotografa nubi crepuscolari in movimento su Marte

NASA ha pubblicato una ripresa del 31 ottobre: le camere di Curiosity mostrano nubi crepuscolari sopra il cratere Gale, su Marte.

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Le camere di navigazione del rover Curiosity hanno ripreso nubi sottili in movimento sopra il cratere Gale, su Marte. NASA riferisce che la sequenza è stata acquisita il 31 ottobre 2026, nel 5.061° sol della missione. La pagina del Photojournal è stata pubblicata il 20 novembre.

Una finestra breve dopo il tramonto

Si tratta di nubi crepuscolari: compaiono per poco tempo dopo il tramonto e, secondo NASA, si osservano per una breve stagione ogni anno marziano nell’area del cratere Gale. Le immagini in bianco e nero mostrano strisce chiare che attraversano il cielo scuro; il panorama è una composizione ripresa dalle camere di navigazione del rover.

Il contesto della missione

Curiosity esplora Gale da oltre 14 anni. NASA spiega che il rover è stato costruito dal Jet Propulsion Laboratory, gestito da Caltech, e che JPL conduce la missione per conto della direzione scientifica dell’agenzia. La nuova immagine documenta un fenomeno atmosferico locale; la scheda non attribuisce alle nubi una previsione meteorologica o un effetto sul clima del pianeta.

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Per chi segue le missioni marziane, il materiale offre un esempio concreto del lavoro quotidiano delle camere di bordo: osservazioni brevi e ripetute aiutano a registrare condizioni che cambiano rapidamente. NASA descrive la ripresa nella scheda del Photojournal. Sul sito abbiamo raccontato anche i campioni raccolti da Curiosity a Gale.

Immagine: panorama delle nubi crepuscolari sopra Gale, ripreso da Curiosity il 31 ottobre 2026. Credito: NASA/JPL-Caltech.

Fonte: NASA Science Photojournal, “Curiosity Spots Drifting Twilight Clouds”. Uso dell’immagine: NASA, linee guida per immagini e media; credito NASA/JPL-Caltech, uso fattuale e senza implicare approvazione.

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