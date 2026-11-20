Max Pezzali, cinque date a Milano a marzo 2027: il 25 è sold out

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Il calendario ufficiale di Vivo Concerti include cinque appuntamenti di Max Pezzali all’Unipol Forum di Milano a marzo 2027: il 17, 18, 23, 24 e 25. La pagina del promoter indica quattro serate come acquistabili e segnala il sold out per il 25 marzo al momento del controllo.

Per chi sta programmando una serata, la distinzione utile è tra le date ancora acquistabili e quella che risulta esaurita: sulla scheda di Vivo Concerti compaiono i pulsanti “Acquista” per il 17, 18, 23 e 24 marzo, mentre il 25 è contrassegnato “SOLD OUT”. La disponibilità dei biglietti può cambiare; è quindi opportuno ricontrollare la pagina ufficiale prima di organizzarsi.

Gli appuntamenti milanesi fanno parte del tour “Max Forever – Palasport ’26 e ’27 – Stessa storia, stesso posto, stesso bar”, in calendario dal 15 dicembre 2026 al 3 maggio 2027. Il sito del promoter riporta anche tappe a Pesaro, Roma, Bologna, Firenze, Torino e Venezia. Orari e condizioni di accesso sono consultabili nella scheda dei singoli eventi.

Dove verificare i biglietti

Per l’acquisto è possibile partire dal collegamento presente nella scheda di Vivo Concerti, che rimanda al canale di vendita indicato dall’organizzatore. Lsdi ha raccolto anche alcuni consigli pratici sui canali ufficiali e la gestione dei biglietti per i grandi concerti.

Immagine d’archivio: pubblico a un concerto; la foto non ritrae Max Pezzali né documenta le date di Milano. Foto di Luis Quintero/Pexels.

Fonte: Vivo Concerti, calendario di Max Pezzali. Foto: Luis Quintero/Pexels, usata secondo la licenza Pexels.