Netflix aumenta i prezzi: da 7,99 euro, Premium a 21,99 e nuovi costi extra

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Netflix ha aggiornato il listino italiano: 7,99 euro al mese per Standard con pubblicità, 14,99 per Standard e 21,99 per Premium. Gli importi sono confermati dalla pagina ufficiale dei piani e prezzi, verificata il 6 novembre. Anche aggiungere una persona esterna al nucleo domestico costa di più.

Il resoconto di SmartWorld del 6 novembre indica il 5 novembre come decorrenza per i nuovi abbonati. Per chi ha già un account, la data del proprio aumento va invece cercata nella comunicazione ricevuta: il nuovo listino pubblico non dimostra che l’addebito cambi per tutti nello stesso giorno.

I tre piani: quanto cambia la spesa

Rispetto ai prezzi precedenti riportati da SmartWorld, Standard con pubblicità e Standard aumentano di un euro al mese; Premium di due. La tabella separa il costo mensile dal maggiore esborso su dodici mesi, calcolato dalla redazione ipotizzando prezzi invariati.

Piano Prima, al mese Nuovo prezzo mensile Aumento in 12 mesi Standard con pubblicità 6,99 € 7,99 € 12 € Standard 13,99 € 14,99 € 12 € Premium 19,99 € 21,99 € 24 €

Dodici addebiti ai nuovi prezzi valgono rispettivamente 95,88, 179,88 e 263,88 euro. Sono proiezioni della spesa, non abbonamenti annuali acquistabili: Netflix precisa che la fatturazione è mensile e che non offre formule annuali.

La scelta comporta anche differenze nel servizio. I due Standard permettono due visioni contemporanee in Full HD; con gli annunci alcuni titoli non sono disponibili, riconoscibili dal lucchetto. Premium consente quattro visioni contemporanee, 4K e HDR, oltre all’audio spaziale. Passare a Standard con pubblicità significa quindi valutare anche catalogo e interruzioni, non soltanto la rata.

Utenti extra: il totale può superare il prezzo del piano

Il listino ufficiale indica 4,99 euro mensili per ciascun utente extra con pubblicità e 5,99 senza pubblicità. I precedenti importi, secondo SmartWorld, erano 3,99 e 4,99 euro. L’opzione riguarda persone esterne al nucleo domestico: Standard consente un utente extra, Premium fino a due.

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Per esempio, Standard con un extra senza annunci arriva a 20,98 euro al mese: 14,99 più 5,99. Premium con due extra senza annunci raggiunge 33,97 euro; con due extra pubblicitari il totale è 31,97 euro. Sono somme del piano e dei supplementi, non tariffe autonome per il singolo invitato.

L’utente extra ha credenziali proprie, mentre paga il titolare che lo invita. La possibilità di aggiungere questi utenti non equivale a una condivisione senza limiti. Per gli abbonamenti inclusi nei pacchetti di altri operatori, Netflix avverte che prezzi e idoneità possono differire.

Chi è già abbonato deve controllare la comunicazione

Nella guida sui cambi di prezzo, Netflix spiega che invia un’email con i dettagli un mese prima dell’aumento. La cronologia dei pagamenti nell’account permette di controllare prezzo e data di fatturazione. Se il servizio è un componente aggiuntivo gestito da un partner, la notifica arriva da quest’ultimo. Non è stata verificata una data unica di adeguamento per tutti gli account italiani.

Chi vuole cambiare formula trova la procedura nella guida ufficiale al cambio di piano. Il passaggio a un piano meno costoso decorre dalla fatturazione successiva; quello a un piano superiore è immediato e può modificare il calendario o produrre un addebito parziale.

Nel confronto fra servizi conviene controllare prima le inclusioni già pagate, come spiegato per HBO Max nel piano DAZN Family. Il catalogo resta un criterio distinto: il nostro resoconto degli Emmy e delle piattaforme delle serie premiate offre un altro punto di partenza per scegliere cosa seguire.

Fonti e crediti

Verifica del 6 novembre 2026: listino italiano e due pagine di assistenza Netflix collegate nel testo; SmartWorld del 6 novembre per decorrenza dei nuovi abbonamenti e prezzi precedenti. Totali e proiezioni sono calcoli redazionali. Le due fotografie sono illustrative d’archivio, non documentano i nuovi prezzi; autore, pagina originale e licenza sono indicati nelle didascalie.