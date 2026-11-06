Netflix aumenta i prezzi: da 7,99 euro, Premium a 21,99 e nuovi costi extra

Netflix ha aggiornato il listino italiano: 7,99 euro al mese per Standard con pubblicità, 14,99 per Standard e 21,99 per Premium. Gli importi sono confermati dalla pagina ufficiale dei piani e prezzi, verificata il 6 novembre. Anche aggiungere una persona esterna al nucleo domestico costa di più.
Il resoconto di SmartWorld del 6 novembre indica il 5 novembre come decorrenza per i nuovi abbonati. Per chi ha già un account, la data del proprio aumento va invece cercata nella comunicazione ricevuta: il nuovo listino pubblico non dimostra che l’addebito cambi per tutti nello stesso giorno.
I tre piani: quanto cambia la spesa
Rispetto ai prezzi precedenti riportati da SmartWorld, Standard con pubblicità e Standard aumentano di un euro al mese; Premium di due. La tabella separa il costo mensile dal maggiore esborso su dodici mesi, calcolato dalla redazione ipotizzando prezzi invariati.
|Piano
|Prima, al mese
|Nuovo prezzo mensile
|Aumento in 12 mesi
|Standard con pubblicità
|6,99 €
|7,99 €
|12 €
|Standard
|13,99 €
|14,99 €
|12 €
|Premium
|19,99 €
|21,99 €
|24 €
Dodici addebiti ai nuovi prezzi valgono rispettivamente 95,88, 179,88 e 263,88 euro. Sono proiezioni della spesa, non abbonamenti annuali acquistabili: Netflix precisa che la fatturazione è mensile e che non offre formule annuali.
La scelta comporta anche differenze nel servizio. I due Standard permettono due visioni contemporanee in Full HD; con gli annunci alcuni titoli non sono disponibili, riconoscibili dal lucchetto. Premium consente quattro visioni contemporanee, 4K e HDR, oltre all’audio spaziale. Passare a Standard con pubblicità significa quindi valutare anche catalogo e interruzioni, non soltanto la rata.
Utenti extra: il totale può superare il prezzo del piano
Il listino ufficiale indica 4,99 euro mensili per ciascun utente extra con pubblicità e 5,99 senza pubblicità. I precedenti importi, secondo SmartWorld, erano 3,99 e 4,99 euro. L’opzione riguarda persone esterne al nucleo domestico: Standard consente un utente extra, Premium fino a due.
Per esempio, Standard con un extra senza annunci arriva a 20,98 euro al mese: 14,99 più 5,99. Premium con due extra senza annunci raggiunge 33,97 euro; con due extra pubblicitari il totale è 31,97 euro. Sono somme del piano e dei supplementi, non tariffe autonome per il singolo invitato.
L’utente extra ha credenziali proprie, mentre paga il titolare che lo invita. La possibilità di aggiungere questi utenti non equivale a una condivisione senza limiti. Per gli abbonamenti inclusi nei pacchetti di altri operatori, Netflix avverte che prezzi e idoneità possono differire.
Chi è già abbonato deve controllare la comunicazione
Nella guida sui cambi di prezzo, Netflix spiega che invia un’email con i dettagli un mese prima dell’aumento. La cronologia dei pagamenti nell’account permette di controllare prezzo e data di fatturazione. Se il servizio è un componente aggiuntivo gestito da un partner, la notifica arriva da quest’ultimo. Non è stata verificata una data unica di adeguamento per tutti gli account italiani.
Chi vuole cambiare formula trova la procedura nella guida ufficiale al cambio di piano. Il passaggio a un piano meno costoso decorre dalla fatturazione successiva; quello a un piano superiore è immediato e può modificare il calendario o produrre un addebito parziale.
Nel confronto fra servizi conviene controllare prima le inclusioni già pagate, come spiegato per HBO Max nel piano DAZN Family. Il catalogo resta un criterio distinto: il nostro resoconto degli Emmy e delle piattaforme delle serie premiate offre un altro punto di partenza per scegliere cosa seguire.
Fonti e crediti
Verifica del 6 novembre 2026: listino italiano e due pagine di assistenza Netflix collegate nel testo; SmartWorld del 6 novembre per decorrenza dei nuovi abbonamenti e prezzi precedenti. Totali e proiezioni sono calcoli redazionali. Le due fotografie sono illustrative d’archivio, non documentano i nuovi prezzi; autore, pagina originale e licenza sono indicati nelle didascalie.