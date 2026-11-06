Sandero Stepway, rate da 115 euro: il conto dell’offerta fino al 9 novembre

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La Dacia Sandero Stepway Expression hybrid 155 è proposta in Italia con un anticipo di 5.930 euro, 36 rate e una rata finale di 13.104 euro. L’iniziativa della rete aderente scade il 9 novembre 2026. La rata pubblicizzata di circa 115 euro non descrive l’intero impegno: nell’esempio ufficiale, per conservare la vettura, anticipo e totale dovuto al finanziatore portano a 23.311,44 euro, prima di IPT e contributo PFU.

La verifica del 6 novembre sulla pagina Dacia con la nota finanziaria riguarda condizioni attualmente esposte, non l’annuncio di un nuovo ribasso. Anche Sicurauto, nell’articolo pubblicato oggi, segnala la scadenza del 9 novembre. Per i conteggi e l’identificazione degli allestimenti qui si segue il dettaglio della casa.

Il totale comprende anticipo, credito e scelta finale

Il prezzo di riferimento della Stepway Expression HEV 155 è 20.800 euro, IVA inclusa. La nota esclude IPT e contributo ambientale PFU e indica un credito di 14.870 euro. Queste sono le voci da tenere separate:

Voce dell’esempio Dacia Importo Anticipo 5.930 euro 36 rate nella nota dettagliata 114,57 euro ciascuna Rata finale / valore futuro garantito 13.104 euro Importo totale dovuto al finanziatore 17.381,44 euro Anticipo più totale dovuto 23.311,44 euro

L’ultima riga è un calcolo redazionale: 5.930 più 17.381,44. Supera di 2.511,44 euro il prezzo di riferimento della vettura. Non è il costo complessivo di possesso: non comprende i costi esclusi dalla proposta né le successive spese d’uso.

La semplice somma delle 36 rate da 114,57 euro e della rata finale produce invece 17.228,52 euro. Non sostituisce il totale dichiarato: la nota contiene anche spese e imposte. Istruttoria, interessi e altri oneri già inclusi nell’importo totale dovuto non vanno aggiunti nuovamente a quest’ultimo.

Il finanziamento non è a tasso zero

Dacia indica un TAN fisso del 4,49% e un TAEG del 5,99%. Le spese riportate comprendono 395 euro di istruttoria, 38,16 euro di bollo addebitati sulla prima rata e 3 euro d’incasso mensile. Gli interessi dichiarati sono 1.963,68 euro. Per il rendiconto periodico sono indicate ulteriori condizioni, con invio online gratuito: il preventivo e la documentazione precontrattuale servono a verificare la combinazione applicabile.

Da non perdere Yaris Cross a 24.950 euro: condizioni e conto delle rate di novembre

Il finanziamento resta soggetto all’approvazione di Mobilize Financial Services. L’articolo del radar introduce anche formule a tasso zero, ma i tassi della specifica offerta ibrida qui verificata sono quelli sopra indicati. Il riepilogo pubblicitario arrotonda la rata a 115 euro; la nota dettagliata riporta 114,57 euro.

GPL da 16.500 euro: attenzione all’allestimento

La pagina ufficiale delle offerte di gamma associa i 16.500 euro alla Sandero Stepway Essential MY25 Eco-G 120. Non alla Expression citata in quel passaggio del resoconto Sicurauto. L’IVA è inclusa, IPT e PFU sono esclusi. La stessa pagina presenta la Streetway Expression MY25 hybrid 155 da 19.900 euro: è una versione diversa dalla Stepway dell’esempio finanziario.

La distinzione evita di confrontare il prezzo d’accesso GPL con la rata di un’ibrida di altro allestimento. Nella nota della Stepway ibrida il chilometraggio massimo è 30.000 km; in caso di restituzione, l’eccedenza costa 0,10 euro al chilometro. Restituire il mezzo e pagare la rata finale per conservarlo hanno esiti diversi, da leggere nelle condizioni contrattuali.

La validità commerciale non garantisce una data di consegna per ogni esemplare. Prima di firmare servono un preventivo per la versione esatta e la conferma dei costi esclusi. Lo stesso criterio permette di leggere le nostre verifiche sulle offerte di Jeep Avenger e Toyota Yaris Cross, senza confrontare soltanto le rate mensili.

Fonti e crediti verificabili

Dacia Italia, pagine della Stepway ibrida e della gamma, consultate il 6 novembre 2026; Sicurauto, articolo del 6 novembre, ore 09:25. Le pagine commerciali non espongono una data di pubblicazione: si documentano le condizioni lette oggi e la loro scadenza. Le discrepanze sono attribuite nel testo; non sono state effettuate prove su strada o richieste di credito. Originali, autori e licenze delle fotografie d’archivio sono collegati nelle didascalie.