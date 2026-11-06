Milan-Ferencváros 0-2: doppietta di Joseph, rossoneri fermi a tre punti

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Il Milan ha perso 0-2 contro il Ferencváros a San Siro giovedì 5 novembre 2026, nella quarta giornata della fase campionato di Europa League. Joseph ha segnato entrambe le reti nella ripresa, al 52’ e al 66’. I rossoneri restano a tre punti dopo quattro partite europee: il successo nel derby non ha avuto seguito in coppa.

Risultato e marcatori sono confermati dal resoconto ufficiale del Milan e dalla cronaca Italpress del 5 novembre. Per la squadra di Amorim è la terza sconfitta in questa Europa League. La prossima tappa europea indicata dal club è la trasferta contro l’Olympiacos: il percorso verso la qualificazione richiede punti nelle gare ancora da disputare.

Torriani tiene lo 0-0 prima dell’intervallo

Il Milan comincia con Torriani in porta, al primo impiego da titolare secondo il club, al posto dello squalificato Maignan. Rabiot indossa la fascia di capitano. Nel primo tempo il portiere deve intervenire più volte su Joseph e Zachariassen, mentre i rossoneri faticano a costruire occasioni.

Prima del riposo Cisse conclude alto dopo una sponda di Ramos su cross di Terracciano. Anche Ramos cerca la porta dalla distanza senza trovarla. Lo 0-0 lascia il risultato aperto, ma le parate di Torriani hanno già un peso nella serata: le opportunità più pericolose sono state degli ospiti.

Due gol in quattordici minuti decidono la gara

Amorim cambia tre giocatori all’intervallo: entrano Gila, Moreira e Pulisic. La partita si sblocca però a favore del Ferencváros. Al 52’, dopo un retropassaggio di De Winter, la pressione di Zachariassen su Torriani libera il pallone per Joseph, che segna a porta vuota.

Il Milan trova una possibilità di risposta con Hutchinson, servito da Ramos, senza riuscire a pareggiare. Le due cronache descrivono la conclusione in modo leggermente diverso — il club parla di palo scheggiato, Italpress di tiro appena a lato — ma concordano sull’esito: nessun gol rossonero.

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Al 66’ arriva il raddoppio. Il Ferencváros riparte, Zachariassen prepara ancora la conclusione di Joseph e lo 0-2 cambia il margine da recuperare. Per l’attaccante è la seconda rete della serata; per il Milan comincia un finale in cui servirebbero almeno due gol per ottenere un punto.

Il rosso a Yusuf non riapre il risultato

Gli ospiti rimangono in dieci al 77’: Yusuf, entrato al posto di Joseph, viene espulso per una gomitata a Gila. La superiorità numerica consente al Milan di cercare ancora la porta, ma i tentativi di Hutchinson e Moreira non cambiano il punteggio. A San Siro finisce 0-2.

Tre punti in Europa, poi gli impegni su due fronti

Il dato da cui ripartire è il bottino europeo: tre punti in quattro giornate. Lo stop segue un altro incontro casalingo perso con lo stesso punteggio, quello con il Benfica all’esordio nella competizione. Sono partite e avversarie diverse; la sconfitta del 5 novembre aggiunge un nuovo risultato al percorso.

Resta separato il campionato, dove il Milan arrivava dal 3-1 sull’Inter nel derby del 31 ottobre. Il prossimo impegno di Serie A indicato dal club è la trasferta di Genova, nell’undicesima giornata, prima della sosta. In Europa il riferimento successivo è invece l’Olympiacos. Il resoconto non fissa una soglia di punti sufficiente per qualificarsi: dai tre attuali non si può ricavare un verdetto definitivo sul passaggio del turno.

Fonti e crediti

Verifica del 6 novembre 2026 sui resoconti Milan e Italpress del 5 novembre, collegati nel testo. Le immagini mostrano San Siro in anni precedenti e non documentano questa partita. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.