BPER, acconto da 33 centesimi: pagamento il 25 novembre e utile ordinario in crescita

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BPER Banca distribuirà un acconto sul dividendo 2026 di 0,33 euro lordi per azione ordinaria, in pagamento il 25 novembre. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione il 4 novembre e comunicata oggi, 5 novembre, insieme ai risultati dei primi nove mesi. L’importo complessivo deliberato è di circa 694 milioni di euro.

Per leggere correttamente l’annuncio servono due distinzioni: l’acconto riguarda gli azionisti, mentre i risultati economici descrivono l’attività del gruppo; inoltre, la cifra per azione è espressa prima delle ritenute. Non coincide quindi con una somma netta garantita a ogni risparmiatore.

Il comunicato ufficiale integrale, a pagina 5, indica questo calendario:

23 novembre 2026: stacco della cedola;

stacco della cedola; 24 novembre: record date;

record date; 25 novembre: pagamento.

La record date è la data di riferimento riportata per l’individuazione degli aventi diritto. Non va confusa con la giornata del pagamento. Per la posizione specifica nel deposito titoli resta necessario fare riferimento alle informazioni del proprio intermediario, senza dedurre dal solo calendario l’esito di un acquisto o di una vendita.

Il calcolo dell’importo lordo è semplice: 100 azioni corrispondono a 33 euro, 1.000 azioni a 330 euro. Sono esempi aritmetici ottenuti moltiplicando il numero di azioni per 0,33: non indicano il netto fiscale né un rendimento percentuale. Il documento precisa anche che gli importi riferibili alle azioni proprie possedute dalla banca alla record date saranno destinati a riserva straordinaria.

Si tratta di un acconto relativo all’esercizio 2026: non è l’annuncio dell’intero dividendo annuale. La nota sulla pubblicazione della relazione degli amministratori conferma la delibera del 4 novembre; importo e calendario sono dettagliati nel comunicato sui risultati.

Oltre due miliardi di utile ordinario: cosa misura il dato

Nei nove mesi BPER indica un utile netto consolidato ordinario di 2.013,6 milioni di euro, in crescita del 16,4% sul periodo di confronto. Escludendo gli effetti del Total Return Swap, indicato come TRS, e gli altri effetti di mercato, il risultato ordinario scende a 1.941,4 milioni, con un aumento del 12,2%.

Le due cifre hanno perimetri differenti. L’utile ordinario, inoltre, esclude alcune poste straordinarie legate all’integrazione e all’allocazione del prezzo di acquisizione, come chiarisce la nota 1 del documento. Non va presentato senza questa qualificazione come se fosse una misura contabile indistinta.

Il resoconto BPER del 5 novembre riporta un margine di interesse di 3.375,1 milioni, in aumento del 3,5%, e commissioni nette per 2.003,7 milioni, in crescita del 3,4%. Sono grandezze diverse dall’utile finale: descrivono componenti dei ricavi, prima di considerare l’insieme dei costi e delle imposte. Teleborsa riscontra questi valori e l’acconto da 33 centesimi.

Come confrontare la comunicazione con le altre scadenze

I confronti percentuali del gruppo usano dati 2025 rideterminati, dove necessario e rilevante, per tenere conto dell’inclusione di Banca Popolare di Sondrio. È una cautela utile prima di accostare numeri presi da vecchi comunicati con un diverso perimetro societario.

Nel calendario di novembre rientra anche l’acconto annunciato da Intesa Sanpaolo: è una delibera distinta, con un proprio importo. I dividendi azionari vanno poi tenuti separati dalle cedole del BTP Valore, che seguono il calendario e le condizioni dell’obbligazione.

Fonti e crediti

BPER, risultati consolidati al 30 settembre, pubblicati il 5 novembre 2026, con PDF integrale (pagine 1, 5 e note 1–2); BPER, avviso sulla relazione per l’acconto; Teleborsa, 5 novembre 2026. Fotografie illustrative d’archivio: non documentano la banca, i suoi conti o il pagamento. Originali, autori e licenza sono indicati nelle didascalie.