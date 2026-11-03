Intesa, acconto da 22 centesimi: pagamento il 25 novembre, utile a 8,2 miliardi

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Intesa Sanpaolo pagherà il 25 novembre un acconto sul dividendo 2026 di 22 centesimi lordi per azione. Lo ha deliberato il consiglio di amministrazione il 3 novembre, insieme ai conti dei primi nove mesi: utile netto di 8,199 miliardi di euro, in aumento dell’8,1% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il comunicato ufficiale sui risultati distingue il calendario dell’acconto dai dividendi maturati e dalle previsioni per l’intero anno. È una distinzione utile per capire quali somme sono già deliberate e quali numeri descrivono, invece, obiettivi o risultati contabili.

La cedola sarà staccata il 23 novembre; la record date, usata per individuare le posizioni cui spetta la distribuzione, è il 24 novembre; il pagamento è fissato al 25 novembre. Sono tre passaggi dello stesso acconto, non tre pagamenti differenti.

L’importo unitario annunciato è al lordo delle ritenute di legge. Un esempio puramente aritmetico: per 1.000 azioni aventi diritto, 1.000 × 0,22 euro dà 220 euro lordi. Questa moltiplicazione non indica l’importo netto che ciascun titolare riceverà, né misura il rendimento complessivo dell’investimento, che dipende anche dal prezzo delle azioni.

La delibera riguarda un acconto a valere sui risultati del 2026: non è il saldo definitivo dell’intero esercizio. La banca quantifica la distribuzione in circa 3,813 miliardi di euro e precisa che non distribuirà l’acconto sulle azioni proprie eventualmente detenute alla record date.

Nove mesi e terzo trimestre vanno letti separatamente

Il confronto gennaio–settembre è fra 8.199 milioni di utile netto nel 2026 e 7.588 milioni nel 2025. Anche ANSA, nel resoconto del 3 novembre, conferma il risultato di circa 8,2 miliardi e la crescita dell’8,1%.

Da non perdere Pensioni di novembre, valuta 2 novembre: come leggere i conguagli 730

Per il solo trimestre luglio–settembre, il comunicato indica invece 2.645 milioni di euro, contro i 2.793 milioni del trimestre precedente. ANSA riporta un aumento rispetto ai circa 2,3 miliardi del terzo trimestre 2025. Le due direzioni possono quindi convivere: il risultato cresce nel confronto con un anno prima e diminuisce rispetto al trimestre immediatamente precedente.

La previsione annuale non è ancora un consuntivo

Nella sintesi aziendale pubblicata oggi, Intesa alza la previsione dell’utile 2026, indicandolo ampiamente sopra i 10 miliardi. Il quarto trimestre resta da chiudere: questa indicazione non va sommata agli 8,2 miliardi già conseguiti.

La stessa sintesi parla di 7,8 miliardi maturati nei nove mesi per la distribuzione agli azionisti, di cui oltre 6,1 miliardi come dividendi. Il pagamento di novembre rientra in questo quadro: aggiungere tutte le cifre come se fossero assegni separati produrrebbe un doppio conteggio.

Credito a famiglie e imprese, un dato diverso dal dividendo

Intesa segnala inoltre circa 37 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine in Italia nei nove mesi, di cui circa 34 miliardi a famiglie e piccole e medie imprese. Sono erogazioni della banca, non nuove condizioni contrattuali valide per ogni cliente. Per il quadro generale resta distinta l’indagine BCE sui criteri di accesso al credito.

Questi conti non coincidono neppure con i precedenti passaggi dell’operazione su MPS, come la delega all’aumento di capitale approvata a settembre. L’evento di oggi è l’approvazione dei risultati e dell’acconto; non ne discendono automaticamente cambiamenti a conti, carte o sportelli.

Fonti e crediti verificabili

Intesa Sanpaolo, comunicato sui risultati e sintesi del 3 novembre 2026, collegati nel testo: due pagine della stessa fonte aziendale. ANSA del 3 novembre per il riscontro dei risultati. Esempio su 1.000 azioni calcolato dalla redazione. Fotografie reali d’archivio: autori, originali e licenze nelle didascalie.