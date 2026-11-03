Due ruote, ottobre a +6,61%: crescono gli scooter, moto a -1,27%

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Il mercato italiano delle due ruote a motore chiude ottobre con 27.040 veicoli registrati, il 6,61% in più rispetto a ottobre 2025. Il risultato, diffuso da Confindustria ANCMA il 2 novembre, nasconde però una differenza importante: gli scooter crescono del 10,80%, mentre le moto arretrano dell’1,27%. Il segno positivo dell’intero settore non descrive quindi allo stesso modo tutti i mezzi.

Il nuovo consuntivo arriva alla vigilia di EICMA ed è riportato anche da ANSA. Per chi segue il mercato italiano, il punto più utile è separare il risultato del singolo mese dall’andamento dell’anno: fra gennaio e ottobre anche le moto restano in crescita. La flessione mensile non cancella il progresso accumulato nei mesi precedenti.

Gli scooter valgono oltre sei registrazioni su dieci

Nel dettaglio di ottobre, ANCMA conta 16.603 scooter immatricolati, contro 8.837 moto e 1.600 ciclomotori. Questi tre valori compongono il totale di 27.040. I ciclomotori registrano un aumento del 12,12% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: crescono più degli scooter in termini percentuali, ma su volumi molto inferiori.

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Calcolando il rapporto fra le 16.603 immatricolazioni degli scooter e il totale mensile, la loro quota è circa il 61,4%. È un’elaborazione sui numeri ANCMA: aiuta a leggere il peso del segmento, senza confondere il numero di mezzi con la velocità della crescita. Il +10,80% è invece il confronto degli scooter con ottobre 2025.

Dieci mesi in positivo anche per le moto

Da gennaio a ottobre il mercato raggiunge 351.963 veicoli, con un incremento del 10,53% sullo stesso periodo del 2025. Gli scooter arrivano a 209.274 unità, in aumento del 14,76%; le moto a 129.210, con un progresso del 4,29%; i ciclomotori a 13.479, il 10,74% in più.

Il confronto mostra perché mese e cumulato vanno letti insieme. Per le moto il dato di ottobre è negativo, mentre quello dei dieci mesi resta positivo. Per gli scooter entrambi gli indicatori crescono a doppia cifra. Sono registrazioni di veicoli nuovi: queste percentuali non misurano la composizione di tutti i mezzi già in circolazione sulle strade italiane.

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Elettriche in crescita, quadricicli in una serie separata

Per le due ruote elettriche, ottobre registra 1.337 unità e un incremento del 56,01%. All’interno di questo dato gli scooter elettrici sono 650, in aumento del 57,38%: essendo una componente del totale elettrico, non vanno aggiunti di nuovo alle 1.337 unità. Nei primi dieci mesi il comparto elettrico raggiunge 9.861 veicoli, il 28,15% in più rispetto al 2025.

ANCMA presenta separatamente anche i quadricicli: 1.905 registrazioni in ottobre, +34,63%, e 15.155 nei dieci mesi, +3,45%. Il totale delle due ruote citato in apertura è già formato da scooter, moto e ciclomotori: sommarvi i quadricicli cambierebbe il perimetro del confronto.

Il mercato registrato e le novità da vedere in fiera

La rilevazione fotografa ottobre e non attribuisce le immatricolazioni ai modelli appena annunciati al Salone. Chi prepara la visita può affiancarle il programma Yamaha con gli appuntamenti per assistenza e personalizzazione, mantenendo distinti i dati di mercato dalle attività in fiera.

Per un confronto con l’altro grande settore della mobilità, il consuntivo delle auto nuove di ottobre riguarda una rilevazione diversa. I numeri qui riportati non comprendono un listino, tempi di consegna o condizioni d’acquisto dei singoli modelli.

Fonti e crediti verificabili

Confindustria ANCMA, comunicato del 2 novembre 2026: dati italiani di ottobre e gennaio–ottobre. ANSA, 2 novembre 2026, ore 19:27: riscontro del risultato mensile e dei segmenti. Quota scooter del 61,4% calcolata dalla redazione: 16.603 ÷ 27.040 × 100. Fotografie d’archivio, con autori, originali e licenza nelle didascalie; non documentano le immatricolazioni del 2026.