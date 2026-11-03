Refrigerazione, ACN aggiorna l’avviso dopo eventi in Italia

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L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha aggiornato il 3 novembre, alle 10:07, il bollettino sulla protezione dei sistemi di refrigerazione. Nel registro delle modifiche, ACN spiega di averlo riproposto in primo piano dopo recenti eventi sul territorio nazionale. È il passaggio nuovo per l’Italia: il documento non indica però punti vendita coinvolti, catene commerciali o danni quantificati.

Per negozi, logistica alimentare e manutentori, il riferimento operativo è il bollettino BL01/261013/CSIRT-ITA. La sua prima pubblicazione risale al 13 ottobre; la versione 1.1 del 3 novembre lo riporta all’attenzione degli operatori. Non va quindi presentato come un documento nato oggi né come un elenco degli incidenti italiani.

Che cosa cambia rispetto agli episodi all’estero

LSDI ha già ricostruito gli incidenti europei e il ripristino dei sistemi SuperValu. L’aggiornamento dell’Agenzia aggiunge un richiamo esplicito al territorio nazionale, ma non permette di trasferire all’Italia i numeri o i nomi dei negozi citati per altri Paesi. Non identifica neppure gli autori degli accessi.

Il CSIRT Toscana ripubblica il testo ACN, compreso il registro delle versioni: è una diffusione istituzionale dello stesso avviso, non un’indagine autonoma sugli episodi. Separatamente, Radiocor ha riferito il 2 novembre che una riunione a Palazzo Chigi è prevista per il 3 novembre alle 11:30, con il coordinamento di Alfredo Mantovano. La convocazione non anticipa conclusioni o nuove misure.

Le verifiche da coordinare con i manutentori

Le indicazioni ACN riguardano l’intero percorso di accesso agli impianti: dispositivi di controllo, piattaforme di supervisione e collegamenti di teleassistenza. La prima verifica è capire quali funzioni amministrative risultino raggiungibili da Internet e chi sia autorizzato a usarle. Per i fornitori vanno controllati anche durata delle abilitazioni e registrazione delle attività.

L’Agenzia raccomanda di rimuovere l’esposizione pubblica delle funzioni di controllo e separare le reti degli impianti da quelle aziendali e degli ospiti. Gli interventi devono essere concordati fra sicurezza informatica, responsabili della refrigerazione e manutentori: togliere un accesso di rete non deve diventare uno spegnimento indiscriminato degli impianti.

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Un secondo controllo riguarda ciò che il sistema sta facendo davvero: temperature, sbrinamenti, soglie e destinatari degli allarmi vanno confrontati con le impostazioni autorizzate. Il documento invita a verificare anche le temperature effettive, usando strumenti indipendenti dalla supervisione quando disponibili. Un pannello apparentemente regolare, da solo, non esaurisce la verifica.

Ripristinare l’impianto non certifica gli alimenti

In presenza di accessi anomali o modifiche non autorizzate, ACN raccomanda l’attivazione delle procedure d’incidente e la segnalazione attraverso i canali istituzionali del CSIRT Italia. Riavvii e riconfigurazioni richiedono il supporto del produttore o del manutentore, preservando ove possibile gli elementi utili all’analisi.

La valutazione delle merci che abbiano subito anomalie termiche spetta ai responsabili competenti secondo le procedure di sicurezza alimentare. Riportare la temperatura al valore previsto non dimostra che la conservazione sia rimasta corretta durante l’interruzione. Anche la lettura delle date e delle condizioni riportate in etichetta presuppone il rispetto della catena del freddo: non può sostituire quella valutazione.

Fonti e crediti

ACN, bollettino pubblicato il 13 ottobre e aggiornato il 3 novembre 2026 alle 10:07; CSIRT Toscana, ripubblicazione del 3 novembre. Per la convocazione: Il Sole 24 Ore Radiocor, 2 novembre alle 20:44. Pagine consultate il 3 novembre 2026. Le fotografie sono d’archivio e non documentano sistemi o negozi coinvolti.