Africa Twin 2027, tre famiglie: i radar sulla Sensing Ride con DCT

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Honda rinnova l’Africa Twin per il 2027: il motore sale a 1.131 cc, con 119 CV e 119 Nm dichiarati, e arriva la Enduro Sports dedicata al fuoristrada. La scheda pubblicata da EICMA il 2 novembre descrive tre famiglie: Africa Twin, Adventure Sports ed Enduro Sports. La distinzione conta soprattutto per chi confronta dotazioni e impiego della moto: i radar appartengono a una specifica variante dell’Adventure Sports, non all’intera gamma.

Un motore comune, scelte diverse per strada e sterrato

Il nuovo bicilindrico accompagna un aggiornamento della ciclistica. Secondo l’organizzatore, telaio e forcellone perdono complessivamente 1,4 kg; il serbatoio si sviluppa in parte sotto la sella per abbassare il baricentro. Questi dati descrivono il progetto presentato, non il risultato di una prova indipendente della redazione.

L’Africa Twin standard mantiene una ruota anteriore da 21 pollici, un serbatoio da 18,8 litri e un peso dichiarato di 237 kg nella configurazione manuale. È il riferimento della famiglia per confrontare le due proposte più specializzate. La scheda EICMA indica sei modalità di guida personalizzabili e una strumentazione a due schermi, da 5,7 e 7 pollici, con Apple CarPlay e Android Auto senza cavo.

Adventure Sports: il radar richiede la variante Sensing Ride

La Adventure Sports cambia impostazione con la ruota anteriore da 19 pollici e il serbatoio da 24,2 litri. Per l’Italia, EICMA indica il cambio manuale e 245 kg. La ricostruzione tecnica di Dueruote del 2 novembre conferma questa configurazione e la distingue dalla proposta superiore Honda Sensing Ride, abbinata al cambio a doppia frizione DCT.

È quest’ultima a impiegare i due radar, anteriore e posteriore, per il cruise control adattivo e gli avvisi relativi a collisione e angolo cieco. Il peso dichiarato sale a 256 kg. Chi valuta il modello deve quindi controllare la denominazione completa dell’allestimento: leggere “Adventure Sports” da solo non basta ad attribuirgli tutte le funzioni Sensing Ride.

L’autonomia di circa 480 chilometri riportata per l’Adventure Sports resta un valore dichiarato. Non è una distanza garantita in ogni condizione né una misura ottenuta nel nostro utilizzo. Anche le funzioni di assistenza vanno lette come dotazioni annunciate, senza dedurne una riduzione degli incidenti non documentata dalle fonti consultate.

Enduro Sports: sospensioni meccaniche e meno peso

La novità della famiglia è la Enduro Sports. EICMA ne indica 228 kg, cambio manuale, 260 mm di luce a terra e sospensioni meccaniche con escursione di 240 mm davanti e 230 mm dietro. È una differenza concreta rispetto alle sospensioni semiattive Showa EERA con sistema Skyhook descritte per le altre proposte: non bisogna estendere automaticamente la stessa dotazione a tutte le versioni.

Per chi visiterà il Salone, il confronto fra questi assetti può accompagnarsi ai corsi gratuiti Andreani sulle sospensioni, su prenotazione. Sul fronte dei componenti abbiamo inoltre ricostruito le novità Brembo e le diverse destinazioni fra pista e strada. Sono approfondimenti separati: non documentano un abbinamento di quei prodotti alla nuova Honda.

Prezzi e consegne italiane restano da verificare

La presentazione non equivale all’apertura degli ordini. Le due pagine consultate non definiscono un listino italiano completo né una data di consegna: non è quindi possibile indicare un prezzo finale, un vantaggio economico fra versioni o l’immediata disponibilità nei concessionari. EICMA colloca Honda nel padiglione 7, stand D10, G10 e G46; l’accesso del pubblico è previsto dal 5 all’8 novembre, dopo le giornate per stampa e operatori.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 2 novembre 2026: EICMA, presentazione Africa Twin 1150 2027; Dueruote, confronto fra le versioni. Prestazioni, pesi e dotazioni sono dati annunciati. Le due fotografie sono reali e d’archivio, riferite a generazioni precedenti: non mostrano il modello 2027 né il suo stand. Autori, pagine originali e licenza di riuso sono riportati nelle didascalie.