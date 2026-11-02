Brembo a EICMA: GP4 per la MotoGP 2027 e novità per la strada

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Brembo ha presentato il 2 novembre le novità che porterà a EICMA 2026: una pinza GP4 progettata per la MotoGP 2027, il percorso del disco carbonio-ceramico Hyction verso la Superbike e nuovi componenti per le moto stradali. Per chi visita il Salone di Milano Rho, il riferimento indicato dall’organizzatore è il padiglione 5, stand O71.

Il comunicato del gruppo e la scheda pubblicata oggi da EICMA permettono di distinguere tre destinazioni: competizioni, primo equipaggiamento per i costruttori e ricambi o aggiornamenti per le moto. È una distinzione utile prima di leggere le caratteristiche di un componente come una promessa di disponibilità per il proprio veicolo.

GP4: i dati annunciati riguardano la MotoGP 2027

Secondo Brembo, la nuova GP4 è stata completamente riprogettata e pesa 75 grammi in meno per pinza, con un aumento della rigidezza di circa il 5%. L’azienda dichiara anche la compatibilità con il sistema attuale. Il contesto di questi numeri è il progetto destinato al campionato MotoGP 2027: non un catalogo di adattamenti per qualsiasi moto stradale.

Sono valori comunicati dal produttore e ripresi da EICMA, non risultati di una prova indipendente svolta dalla redazione. Non consentono, da soli, di quantificare una riduzione degli spazi d’arresto o di attribuire un miglioramento equivalente alla frenata di una motocicletta di serie.

Hyction: il confronto con l’acciaio va mantenuto nel suo contesto

Il disco Hyction deriva dalla tecnologia carbonio-ceramica CCM-R impiegata sulle hypercar. Brembo lo indica come già introdotto sulla Ducati Superleggera V4 Centenario e destinato al Mondiale Superbike dal 2027: la presenza al Salone non coincide quindi con il primo annuncio assoluto del prodotto.

Nel comunicato il peso dichiarato è di 1,375 kg, con una riduzione di 450 grammi per disco e dell’inerzia fino al 40% rispetto a un disco in acciaio per superbike stradali. Quel riferimento va conservato: la percentuale riguarda l’inerzia del componente nel confronto descritto dall’azienda, non il peso dell’intera moto né un risparmio percentuale sulla distanza di frenata.

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Le novità per la strada e quelle destinate alle case

Per l’aftermarket Brembo annuncia i comandi frizione meccanici RCS24, RCS29 e RCS34, rivolti alle moto con frizione a cavo. Offrono tre diversi rapporti meccanici della leva per personalizzare la risposta del comando. Il nuovo disco XTRA Signature è invece presentato per l’impiego urbano e quotidiano. L’offerta comprende anche le prime soluzioni frenanti Brembo per i veicoli Side-by-Side.

Su un piano diverso si colloca BYBRE: il gruppo descrive un ampliamento delle soluzioni per i costruttori, con ABS a singolo e doppio canale, pinze modulari per Side-by-Side, pinza P2.34 e prima pompa freno radiale del marchio con leva regolabile. Non è un annuncio di kit universali acquistabili e installabili su ogni moto.

Che cosa resta da verificare prima di un acquisto

I documenti consultati non forniscono un listino italiano completo né una data di consegna per ciascuna di queste novità. Non permettono dunque di confermare prezzo, compatibilità e disponibilità per un particolare modello: sono i punti da chiarire sulla scheda della specifica applicazione, prima di considerare il prodotto adatto al proprio mezzo.

Per organizzare altre tappe in fiera, sono già disponibili il programma FMI con le Pillole di Guida e le informazioni sui corsi Andreani dedicati alle sospensioni: attività distinte dall’esposizione dei componenti Brembo.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 2 novembre 2026. Dati tecnici attribuiti al produttore; nessuna prova indipendente della redazione. Immagini ufficiali del dossier stampa Brembo: comunicazione pubblica con indicazione della fonte secondo i termini d’uso Brembo. Non documentano lo stand già allestito.