MotoGP Malesia, Márquez vince: +44 su Martín e primo match point in Qatar

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Marc Márquez vince il GP di Malesia e porta a 44 punti il vantaggio su Jorge Martín. Domenica 1° novembre a Sepang il pilota Ducati precede Pedro Acosta e Álex Márquez; Marco Bezzecchi chiude sesto e scivola a 67 punti dalla vetta. Il titolo resta aperto, ma Márquez avrà la prima possibilità matematica di conquistarlo nel prossimo appuntamento in Qatar.

Il resoconto ufficiale MotoGP conferma vittoria, podio e distacchi mondiali. Adnkronos riporta la classifica aggiornata: Marc sale a 399 punti, Martín resta a 355 e Bezzecchi arriva a 332. È il risultato della gara domenicale, successivo alla Sprint vinta sabato da Acosta.

Acosta risale al secondo posto, Álex completa il podio

La partenza porta subito Marc davanti al fratello, scattato dalla pole. Álex prova a rispondere alla curva 4, ma va largo e lascia il comando alla Ducati ufficiale. Acosta, dopo un avvio meno efficace, recupera la terza posizione entro la fine del primo giro.

Il momento che definisce il podio arriva al decimo passaggio: Acosta supera Álex alla curva 9 e si mette all’inseguimento del leader. Il cambio di posizione non riapre però la corsa per la vittoria. Marc amplia progressivamente il margine e taglia il traguardo con circa quattro secondi di vantaggio, secondo la ricostruzione del campionato.

Per Márquez è il settimo successo stagionale nei Gran Premi. Acosta aggiunge il secondo posto alla vittoria nella gara breve; Álex mantiene il terzo davanti ad Ai Ogura. Il podio domenicale conserva dunque due dei protagonisti del sabato, ma cambia il vincitore.

Bastianini quinto, Bezzecchi sesto e Bagnaia tredicesimo

Enea Bastianini è il primo italiano all’arrivo, quinto con la KTM, come conferma anche la classifica di gara di Crash. Approfitta nell’ultimo giro di un errore di Bezzecchi alla curva 14: l’Aprilia chiude sesta e perde altri punti rispetto al capoclassifica. Seguono Luca Marini settimo e Fabio Di Giannantonio ottavo, separati al traguardo da appena 66 millesimi.

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Franco Morbidelli conclude decimo, mentre Francesco Bagnaia termina tredicesimo. Sono piazzamenti della gara lunga: il sesto posto ottenuto da Bagnaia nella Sprint appartiene al risultato di sabato e non va sovrapposto a quello odierno.

In Qatar servono due condizioni insieme

MotoGP indica il criterio per il primo match point: nel prossimo weekend Márquez deve raccogliere 30 punti più di Martín e otto più di Bezzecchi. I due confronti valgono contemporaneamente. Non basta quindi guardare soltanto al distacco sul secondo classificato, né una vittoria isolata descrive da sola tutte le combinazioni possibili.

Per leggere il calcolo, si può partire dai margini attuali: aggiungere 30 al vantaggio di 44 porta a 74; aggiungerne otto a quello di 67 porta a 75. Sono differenze di punteggio fra piloti nel weekend, non punti che Marc deve ottenere indipendentemente dai risultati degli altri. Il Mondiale, oggi, non è ancora assegnato.

Adnkronos colloca il prossimo GP domenica 8 novembre sul circuito di Lusail. Resta da verificare la partecipazione di Martín, dopo il ritiro dal fine settimana di Sepang: il resoconto ufficiale parla di un ritorno auspicato, senza annunciare un nuovo via libera medico.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 1° novembre 2026: resoconto MotoGP, ordine d’arrivo con classifica Adnkronos e risultati Crash, collegati nel testo. Le due fotografie Box Repsol sono d’archivio, del 2015 e del 2019: mostrano Márquez nel periodo Honda, non la Ducati o la gara di Sepang 2026. Originali e licenza sono indicati nelle didascalie.