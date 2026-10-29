MotoGP, Martín può disputare le FP1 a Sepang: nuova visita dopo il turno

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Jorge Martín ha ricevuto il via libera per le prime prove libere del GP di Malesia. La visita medica svolta giovedì 29 ottobre 2026 a Sepang gli consente di tornare in pista venerdì con l’Aprilia. L’autorizzazione riguarda le FP1: il personale medico del campionato lo visiterà nuovamente al termine della sessione, prima di decidere il seguito del weekend.

È il passaggio concreto annunciato oggi da MotoGP dopo l’infortunio riportato nella Sprint australiana. Per chi segue dall’Italia, Sky Sport indica le FP1 alle 3:45 di venerdì 30 ottobre, nella notte fra giovedì e venerdì. L’appuntamento in pista è dunque fissato, mentre la partecipazione all’intero Gran Premio resta da confermare.

Un primo nulla osta, poi un’altra visita

La comunicazione ufficiale colloca il controllo al PETRONAS Sepang International Circuit e distingue due momenti: l’idoneità ottenuta giovedì e la successiva valutazione dopo il primo turno. Il significato del termine «fit», ripreso dalle cronache, va letto entro questo perimetro. Martín può affrontare le FP1; la nota non annuncia ancora un’autorizzazione definitiva per tutte le sessioni e per la gara.

Il punto da verificare venerdì sarà quindi il nuovo responso medico. Il ritorno in sella offre al pilota la possibilità di riprendere il lavoro con la squadra, ma non certifica da solo la guarigione completa né permette di prevedere il rendimento. Nel comunicato non sono indicati tempi sul giro attesi, limitazioni tecniche alla moto o un programma di giri.

Dalla caduta in Australia al controllo in Malesia

Martín si è infortunato nella Sprint di Phillip Island del 24 ottobre. La nota odierna di MotoGP descrive una frattura non scomposta del radio distale destro, vicino al polso. Questa attribuzione riguarda il quadro reso pubblico dal campionato: non consente di ricavare indicazioni mediche applicabili ad altri infortuni.

Il precedente aggiornamento MotoGP con la comunicazione Aprilia della domenica australiana riferiva che la TAC aveva confermato soltanto quella frattura e che il pilota avrebbe proseguito i trattamenti senza rientrare in Spagna. La pagina conserva la data del 24 ottobre, ma attribuisce espressamente il bollettino alla domenica mattina. Allora il rientro restava aperto; oggi è arrivata l’idoneità per la prima sessione.

Alla vigilia del round malese, MotoGP indica Martín a dieci punti dal leader Marc Márquez, sulla Ducati ufficiale. È il margine riportato dall’organizzatore al momento dell’annuncio: rende rilevante il tentativo di tornare in pista, senza anticipare punti, piazzamenti o un esito della lotta per il titolo.

Il calendario ufficiale Yamaha colloca il GP di Malesia dal 30 ottobre al 1° novembre. Per seguire la situazione di Martín, i due passaggi immediati sono le FP1 del venerdì e l’aggiornamento sanitario successivo. Il ritorno annunciato di Joan Mir a Sepang riguarda un altro pilota e non sostituisce la valutazione specifica richiesta per l’alfiere Aprilia.

Fonti e crediti

Verifica del 29 ottobre 2026 sulle pagine esatte collegate: annuncio MotoGP odierno, Sky Sport delle 7:05, precedente bollettino MotoGP/Aprilia e calendario Yamaha. Le fotografie sono d’archivio: non documentano la visita medica né il GP di Malesia 2026. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle didascalie.