BCE, Lagarde lascerà il 7 febbraio 2027: chi nominerà il successore

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Christine Lagarde lascerà la presidenza della Banca centrale europea il 7 febbraio 2027. Lo ha annunciato la BCE il 29 ottobre: la presidente ha comunicato la decisione al Consiglio direttivo e al presidente del Consiglio europeo, António Costa. L’uscita avverrà prima della scadenza ordinaria del mandato, fissata al 31 ottobre 2027.

Per chi segue dall’Italia il costo del credito, il punto immediato è distinguere questo calendario dalle decisioni monetarie: la nota riguarda la guida dell’istituzione e la futura nomina. Non annuncia un cambiamento dei tassi e non indica una variazione delle rate dei mutui.

La data dell’uscita e il mandato iniziato nel 2019

Il comunicato ufficiale della BCE rende concreta una data di passaggio: il 7 febbraio del prossimo anno. Non si tratta dunque di un abbandono immediato dell’incarico. La nota riferisce anche il ringraziamento del Consiglio direttivo alla presidente.

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La tabella istituzionale dei mandati riporta per Lagarde l’inizio il 1° novembre 2019 e la conclusione ordinaria il 31 ottobre 2027. Il confronto permette di capire la portata dell’annuncio: la presidenza terminerà con circa nove mesi di anticipo. Anche Tagesschau, nel resoconto del 29 ottobre, conferma la data del 7 febbraio e l’uscita anticipata.

Chi nominerà il successore

La BCE precisa che la successione sarà decisa dal Consiglio europeo, attraverso il processo di nomina previsto dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Nel comunicato non è indicato il nome della persona che prenderà il posto di Lagarde, né viene annunciata una nomina già conclusa.

La scheda BCE sul Comitato esecutivo chiarisce che questo organo comprende il presidente, il vicepresidente e altri quattro membri. I componenti sono nominati dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Tra i loro compiti figurano la preparazione delle riunioni del Consiglio direttivo, l’attuazione della politica monetaria secondo le decisioni di quest’ultimo e la gestione quotidiana della banca.

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Perché l’annuncio non basta a prevedere tassi e mutui

La politica monetaria dell’area euro è affidata al Consiglio direttivo: vi partecipano i sei membri del Comitato esecutivo e i governatori delle banche centrali nazionali dei Paesi dell’euro. È questo organo a deliberare anche sui tassi di riferimento. La successione alla presidenza e una decisione sul costo del denaro sono quindi passaggi distinti.

Per valutare gli effetti concreti sui finanziamenti occorrerà leggere le decisioni monetarie e le condizioni applicate dalle banche. La recente indagine BCE sui criteri del credito in Italia mostra un altro piano di osservazione: l’accesso ai prestiti. Anche la decisione della Fed del 28 ottobre riguarda un’istituzione e un mercato monetario diversi da quelli dell’euro.

Restano da conoscere il successore e i tempi della sua designazione. La nota ufficiale consultata non espone le ragioni politiche della scelta di Lagarde: attribuirle un’intenzione specifica andrebbe oltre ciò che il documento conferma. Il fatto verificato oggi è il calendario dell’uscita, insieme all’autorità incaricata della nomina.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 29 ottobre 2026: comunicato BCE del 29 ottobre, schede BCE sui mandati, sul Comitato esecutivo e sul Consiglio direttivo; riscontro Tagesschau del 29 ottobre, tutti collegati nei paragrafi pertinenti. Le due fotografie sono d’archivio e non documentano l’annuncio odierno. Autori, pagine originali e licenze sono indicati nelle rispettive didascalie.