Credito, BCE: criteri più aperti alle imprese in Italia

La nuova indagine BCE distingue Italia e area euro. Criteri, costi dei prestiti e risposte delle imprese: come leggere i dati del 26 e 27 ottobre.

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Le banche italiane segnalano criteri più distesi per concedere credito alle imprese, mentre nell’area euro prevale un ulteriore irrigidimento. È la differenza che emerge dalla nuova indagine BCE sul credito bancario, pubblicata il 27 ottobre e riferita al terzo trimestre 2026. Per chi cerca un finanziamento in Italia, però, criteri di ammissione meno restrittivi non equivalgono a rate più leggere o a un’approvazione garantita.

La sede BCE a Francoforte, fotografia d’archivio pubblicata nel 2020. Foto: Clemens van Lay / Unsplash, Unsplash License.

Italia in controtendenza sui criteri per le imprese

Il rapporto distingue le maggiori economie dell’eurozona: in Francia e Germania i criteri per i prestiti aziendali si sono irrigiditi, in Italia si sono allentati e in Spagna sono rimasti invariati. Il risultato italiano riguarda le valutazioni delle banche intervistate, non una nuova disposizione che obbliga gli istituti a concedere finanziamenti.

Nell’insieme dell’area euro il saldo netto delle banche che indicano una stretta alle imprese è del 9%, contro il 7% del trimestre precedente e il 5% atteso. Il dato misura la differenza tra la quota di istituti che irrigidisce i criteri e quella che li allenta: non significa che gli importi prestati siano diminuiti del 9%. Anche il riscontro pubblicato da TradingCenter distingue i saldi delle risposte dai volumi effettivi.

Criteri di accesso e prezzo del prestito sono diversi

La BCE separa le regole interne usate per accettare una domanda dalle condizioni effettivamente concordate nel contratto. Secondo il comunicato del 27 ottobre, nell’area euro le condizioni contrattuali si sono inasprite in tutti i segmenti, soprattutto per i tassi più elevati. Questo risultato aggregato non va trasferito automaticamente a ogni banca o cliente italiano.

La distinzione aiuta a leggere un’offerta: disponibilità a esaminare una pratica, garanzie richieste e costo del finanziamento descrivono aspetti differenti. L’indagine non contiene il preventivo che una specifica famiglia o impresa riceverà. Il nostro precedente approfondimento sui dati ABI di settembre relativi ad agosto riguarda invece tassi e consistenze del credito in un altro periodo: i due quadri non sono intercambiabili.

Un artigiano al lavoro: immagine illustrativa d’archivio, pubblicata nel gennaio 2026; non identifica un’impresa italiana o un partecipante all’indagine. Foto: qyy qyyy / Unsplash, Unsplash License.

Le imprese raccontano la difficoltà dal lato del cliente

Un giorno prima, il 26 ottobre, la BCE aveva pubblicato l’indagine SAFE sull’accesso delle imprese ai finanziamenti. Qui rispondono le aziende, anziché le banche. Nell’area euro il saldo di quelle che riportano un aumento dei tassi sui prestiti è del 46%, dal 42% precedente; la disponibilità di prestiti registra un saldo negativo del 5%, rispetto al precedente −1%. Sono indicazioni sulle esperienze dichiarate, non tassi d’interesse applicati ai contratti.

La notizia del peggioramento delle condizioni per le imprese è riscontrata anche da ANSA il 26 ottobre. La BCE avverte però che il campione SAFE è cambiato sensibilmente e che la maggioranza partecipa per la prima volta: ciò rende più difficile interpretare soprattutto le risposte numeriche sulle aspettative di prezzi, costi e inflazione. Questi risultati non possono essere presentati come una misura specifica dell’Italia.

Mutui e credito al consumo seguono percorsi differenti

Nella rilevazione bancaria, per i mutui casa i criteri risultano invariati nell’area euro e anche in Italia. Per il credito al consumo, invece, si registra una stretta sia nel complesso dell’eurozona sia nel nostro Paese. L’allentamento italiano per le imprese non descrive dunque ogni forma di prestito. Anche il credito al consumo delle famiglie richiede una lettura distinta da quello destinato alle attività produttive.

Le banche prevedono ulteriori restrizioni nell’area euro nel quarto trimestre, ma si tratta di aspettative, non di esiti già osservati. Per conoscere gli importi realmente erogati, i tassi dei nuovi contratti e l’evoluzione italiana serviranno le rispettive statistiche: il sondaggio indica la direzione delle valutazioni, senza sostituirle.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 27 ottobre 2026: rapporto e comunicato BLS della BCE del 27 ottobre; comunicato SAFE del 26 ottobre; riscontri TradingCenter e ANSA collegati nel testo. Elaborazione originale LSDI delle differenze tra area geografica, soggetti intervistati e significato degli indicatori.

Immagini d’archivio: sede BCE a Francoforte, Clemens van Lay / Unsplash, pubblicata nel 2020; artigiano al lavoro, qyy qyyy / Unsplash, pubblicata nel gennaio 2026. Fotografie illustrative, non scattate durante le indagini e non riferite a persone o imprese identificate come partecipanti. Pagine originali e licenza nelle didascalie.