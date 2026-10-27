Napoli, Allegri rinuncia al ricorso: salta Monza e Juventus

Allegri annuncia la rinuncia al ricorso: niente panchina a Monza e contro la Juventus. La cronologia delle note e le due giornate con 10.000 euro di ammenda.

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Massimiliano Allegri rinuncia al ricorso contro le due giornate di squalifica e salterà le panchine delle trasferte del Napoli contro Monza e Juventus. Lo ha annunciato il 27 ottobre in conferenza stampa: «Ho deciso di rinunciare al ricorso», si legge nel resoconto ufficiale del club. La dichiarazione cambia il quadro rispetto alla nota societaria del giorno precedente, che aveva annunciato l’impugnazione della sanzione.

Massimiliano Allegri il 4 agosto 2018: foto d’archivio, non della conferenza del 27 ottobre 2026. Foto: All-Pro Reels / Flickr, CC BY-SA 2.0; ridimensionata per il sito.

Dal ricorso annunciato alla rinuncia del tecnico

La nota del Napoli del 26 ottobre collegava la decisione di presentare ricorso alla richiesta di accesso agli atti. Era dunque una comunicazione sull’iniziativa che il club intendeva intraprendere, senza indicare un esito favorevole o una riduzione già ottenuta.

Il giorno dopo, parlando alla vigilia della gara in Brianza, Allegri ha dichiarato di rinunciare e ha indicato espressamente entrambe le assenze: Monza e Torino. Ha inoltre espresso fiducia nella capacità del proprio staff di guidare la squadra. Per chi segue il calendario azzurro, il punto da aggiornare è questo: la prospettiva di recuperare l’allenatore in panchina per il confronto con la Juventus lascia spazio alla rinuncia annunciata dal diretto interessato.

Le due giornate e l’ammenda nel comunicato della Lega

La sanzione è contenuta nel Comunicato ufficiale numero 52 della Lega Serie A, datato 26 ottobre. Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha disposto per l’allenatore due giornate effettive di gara e un’ammenda di 10.000 euro, dopo Napoli-Roma dell’ottava giornata.

Il provvedimento attribuisce ad Allegri un’offesa agli ufficiali di gara al 45º minuto della ripresa e un’altra espressione gravemente irrispettosa negli spogliatoi. Nello stesso documento è contestato un atteggiamento aggressivo verso un dirigente della squadra avversaria. La Lega specifica che gli episodi sono stati rilevati dagli ufficiali di gara e, per l’ultimo, dai collaboratori della Procura federale.

Queste sono le motivazioni della decisione disciplinare: vanno tenute distinte dai commenti e dalle polemiche successive alla partita. Anche l’ammenda resta una componente separata dalle due giornate di stop. La comunicazione del 27 ottobre riguarda la scelta sul ricorso; il riferimento per contenuto e misura della sanzione rimane il documento della Lega.

Lo Juventus Stadium di Torino durante Juventus-Real Madrid del 5 novembre 2013: immagine d’archivio della sede della seconda trasferta citata da Allegri. Foto: forzaq8 / Flickr, CC BY 2.0; ridimensionata per il sito.

La trasferta di Monza e le indicazioni sulla squadra

Nella conferenza pubblicata dal Napoli, il tecnico ha indicato nella gestione del possesso e nella lettura dei momenti della partita due aspetti da migliorare. Ha annunciato inoltre il ritorno di Vergara a disposizione per Monza, senza presentare una formazione definitiva.

Il focus ufficiale sulla gara offre una misura della difficoltà dell’avversario: il Monza ha segnato 15 gol nelle prime otto giornate, undici dei quali nelle quattro partite casalinghe. Sono dati sul rendimento già registrato, utili a leggere la trasferta, senza anticiparne il risultato.

Per il Napoli la verifica sul campo arriva dopo la sconfitta di Venezia in campionato e il successo europeo sul Bodø/Glimt. Sul piano disciplinare, l’informazione attuale per le prossime due trasferte è l’assenza in panchina annunciata da Allegri, insieme alla fiducia espressa nel suo staff.

Fonti e crediti