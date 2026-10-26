Tokyo, pioggia sul doppio Errani-Paolini: rinvio a mercoledì

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La pioggia cambia il programma di Sara Errani e Jasmine Paolini al WTA di Tokyo: il debutto in doppio contro Anna Danilina e Jiang Xinyu, previsto lunedì 26 ottobre, slitta a mercoledì 28 ottobre, secondo l’aggiornamento pubblicato oggi da SuperTennis. Martedì resta invece in calendario il primo turno di singolare di Paolini contro Naomi Osaka, non prima delle 9 del mattino in Italia.

Per chi segue le azzurre, il cambiamento riguarda quindi due appuntamenti diversi: il doppio viene rinviato, mentre il singolare ha già una collocazione nell’ordine di gioco ufficiale. L’orario del doppio di mercoledì non è ancora indicato nelle fonti consultate e andrà controllato nel prossimo programma.

Jasmine Paolini in campo a Cincinnati, 16 agosto 2024. Foto d’archivio, non del torneo di Tokyo 2026. Foto: Navin75, “Jasmine Paolini”, originale Flickr, CC BY-SA 2.0. Immagine integrale, ridimensionata.

Il campo senza tetto e il rinvio del doppio

Errani e Paolini avrebbero dovuto giocare sullo Show Court, privo di copertura. Il resoconto di Sport2u del 26 ottobre riferisce che il maltempo ha fermato il programma sui campi secondari, mentre sul Centrale coperto è stato possibile disputare gli incontri. Il rinvio non corrisponde dunque a un risultato sportivo o a un’eliminazione delle italiane.

SuperTennis spiega lo spostamento di 48 ore anche con l’impegno di Paolini in singolare previsto martedì. Le avversarie del doppio restano la kazaka Danilina e la cinese Jiang, seconde teste di serie. Il tabellone non cambia per effetto dell’attesa: sarà quel primo turno a determinare il passaggio ai quarti.

Paolini–Osaka: martedì non prima delle 9 italiane

L’ordine di gioco WTA per martedì 27 ottobre, diffuso il 26 ottobre alle 14:48 locali, colloca Osaka–Paolini come quarto incontro sul Centrale, dopo Joint–Cîrstea, Putintseva–Sakkari e Fernandez–Sakatsume. L’indicazione è «non prima delle 17» a Tokyo.

Con l’Italia tornata all’ora solare, il Giappone è avanti di otto ore: le 17 giapponesi corrispondono alle 9 italiane. “Non prima” non significa inizio garantito a quell’ora: le partite precedenti possono prolungarsi. È la distinzione utile per organizzare la visione senza confondere l’apertura della giornata con l’ingresso in campo di Paolini.

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Sara Errani al Roland Garros, 28 maggio 2011. Foto d’archivio, non del torneo di Tokyo 2026. Foto: Carine06, “Sara Errani”, originale Flickr, CC BY-SA 2.0. Immagine integrale, ridimensionata; firma KT conservata.

La corsa alle Finals e la copertura in Italia

Il rinvio arriva in una settimana importante per il doppio azzurro. SuperTennis colloca Errani e Paolini al nono posto nella Race e le indica virtualmente nell’ultima posizione utile per le Finals di Indian Wells, tenendo conto dell’assenza della coppia Danilina–Krunic. Si tratta di una situazione provvisoria della corsa alla qualificazione: la presenza alle Finals non va considerata già acquisita.

La scheda ufficiale WTA conferma che il Toray Pan Pacific Open è un torneo di categoria 500 sul cemento, in programma dal 26 ottobre al primo novembre, con 28 giocatrici nel singolare e 16 coppie nel doppio. Per le italiane il prossimo passo resta il primo turno, prima di qualsiasi eventuale incrocio successivo.

Il torneo viene trasmesso in diretta e in chiaro da SuperTennis. Per lo streaming, l’emittente specifica che SuperTennis Plus è gratuito per i tesserati FITP e disponibile in abbonamento per gli altri appassionati. Prima di collegarsi per il doppio occorrerà verificare campo e ora nel nuovo ordine di gioco: la data annunciata non fornisce ancora un orario di trasmissione della partita.

Altri aggiornamenti sono raccolti nella sezione Sport di LSDI e nell’archivio delle notizie sul tennis.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 26 ottobre 2026: aggiornamento SuperTennis, resoconto Sport2u, scheda del torneo e ordine di gioco ufficiale WTA, collegati nel testo. Le fotografie sono d’archivio: Cincinnati 2024 e Roland Garros 2011; non documentano il torneo di Tokyo o la pioggia odierna.