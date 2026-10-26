Libera 2 su Rai 1: il cast e i sei episodi del caso Elena Palma

Libera torna con il caso Elena Palma: sei episodi in tre serate, il cast con Lunetta Savino e Matteo Martari e le location tra Trieste e Muggia.

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Libera è tornata su Rai 1 dal 25 ottobre con una seconda stagione, intitolata Il caso Elena Palma. Lunetta Savino interpreta ancora la giudice Libera Orlando, affiancata da Matteo Martari nel ruolo di Pietro Zanon. La novità è un processo che mette alla prova le certezze della protagonista e si intreccia con gli equilibri della sua famiglia. Per chi ha incontrato la serie domenica sera, ecco come orientarsi fra personaggi, numero degli episodi e luoghi delle riprese.

Sei episodi, distribuiti in tre serate

La Film Commission del Friuli Venezia Giulia, che ha sostenuto la produzione, conferma una stagione di sei episodi in tre prime serate. La scheda pubblicata da Sky TG24 il 25 ottobre precisa che ogni episodio dura circa cinquanta minuti e che gli appuntamenti televisivi ne comprendono due ciascuno.

La distinzione serve a chi cerca le puntate: le tre serate non corrispondono a tre soli episodi. Per la visione online il riferimento è la pagina ufficiale di Libera su RaiPlay, che presenta due stagioni. Le fonti consultate confermano il debutto e la struttura della nuova stagione; qui non ricaviamo automaticamente le date successive dalla sola cadenza delle tre serate.

Il cast: chi interpreta chi

Accanto alla coppia Savino-Martari, ritornano i volti della famiglia e dell’ambiente giudiziario. La guida al cast di Sky permette di associare gli interpreti ai personaggi senza anticipare la soluzione dell’indagine:

Lunetta Savino: Libera Orlando.

Libera Orlando. Matteo Martari: Pietro Zanon.

Pietro Zanon. Daisy Pieropan: Clara Zanon Moresco.

Clara Zanon Moresco. Monica Dugo: Isabella Orlando.

Isabella Orlando. Claudio Bigagli: Davide Moresco.

Davide Moresco. Roberto Citran: Aldo Ferrero.

Aldo Ferrero. Neva Leoni: Nina De Angelis.

Nina De Angelis. Gaetano Bruno: Cesare Scuderi.

Nina è l’insegnante che Pietro incontra nel centro studi dove prepara il diploma. Cesare è invece il magistrato arrivato da Palermo, legato al passato di Libera: sono due ingressi che collegano la nuova inchiesta alle relazioni personali. Clara deve nel frattempo costruire un rapporto quotidiano con il padre ritrovato.

Da dove riparte il caso Elena Palma

Il comunicato di Rai Ufficio Stampa descrive Libera come presidente della Sezione penale del Tribunale di Trieste. Le viene affidato il processo a un giovane rapper accusato del femminicidio di Elena Palma. Le prove appaiono solide, ma alcuni particolari alimentano i dubbi della giudice e portano verso una testimone decisiva.

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È la premessa narrativa della fiction: l’accusa al personaggio non anticipa il verdetto. Pietro continua ad affiancare Libera, mentre l’indagine riservata di Scuderi finisce per incrociare il suo caso. Il legame con una testimone coinvolge anche la vita affettiva di Pietro e preoccupa Clara. Per seguire l’avvio basta questo quadro, senza conoscere in anticipo gli sviluppi conclusivi.

Trieste e Muggia, i luoghi della seconda stagione

La Film Commission documenta riprese dal 16 marzo al 2 maggio 2026: sette settimane sul territorio regionale, con 25 maestranze locali. Fra le location indica Piazza Unità d’Italia, il Tribunale, la Camera di Commercio, l’Ospedale Maggiore, l’Università e Palazzo Galatti. Anche Muggia ha ospitato parte della lavorazione.

La regia è di Gianluca Mazzella; la produzione è di 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction. Per altri percorsi nella fiction televisiva, su LSDI sono disponibili anche gli approfondimenti su Estranei, il crime di Rai 2, e sul ritorno di Doc su Rai 1.

Fonti e crediti

Verifica del 26 ottobre 2026: comunicato di Rai Ufficio Stampa, Film Commission FVG (22 ottobre), guida al cast di Sky TG24 (25 ottobre) e pagina RaiPlay, collegati nel testo. Le due fotografie sono d’archivio: mostrano una location e la protagonista, con fonti e licenze nelle didascalie.