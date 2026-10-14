Festa Cinema Roma, svolta Genovese: cosa cambia per il pubblico

La Festa del Cinema di Roma 2026 apre con Paolo Genovese: date, film, ospiti, Alice nella Citta e cosa cambia per pubblico e sale.

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La Festa del Cinema di Roma 2026 è partita con una scelta molto precisa: aprire il red carpet non solo con una parata di ospiti, ma con un film italiano popolare, corale e già pensato per parlare al pubblico delle sale. Il segnale arriva da Paolo Genovese, che porta all’Auditorium Parco della Musica Il rumore delle cose nuove, titolo di apertura di una ventunesima edizione in programma dal 13 al 25 ottobre.

Per gli spettatori cambia soprattutto il perimetro dell’evento. Non è più soltanto una vetrina per addetti ai lavori o appassionati disposti a seguire il tappeto rosso: il calendario coinvolge sale, incontri, premi, mostre, Alice nella Città e appuntamenti serali diffusi nella Capitale. La posta in gioco è chiara: riportare il cinema al centro della conversazione pubblica, in una stagione in cui il pubblico sceglie con molta più cautela cosa vedere in sala.

Perché l’apertura con Genovese pesa

La scelta di aprire con Il rumore delle cose nuove non è neutra. Genovese arriva da un percorso riconoscibile per il grande pubblico e firma un racconto su tre coppie, segreti familiari, paura del cambiamento, violenza domestica, desiderio di genitorialità e bullismo. La Festa, quindi, comincia con un film che prova a tenere insieme volti popolari e temi sociali, senza consegnare l’apertura a un titolo puramente celebrativo.

Il cast va nella stessa direzione: Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Lino Musella e Claudio Santamaria compongono una squadra leggibile anche fuori dal circuito festivaliero. Per chi segue la Festa da casa, il dato più concreto è questo: il film di apertura diventa il primo test su quanto cinema italiano di fascia media, con nomi forti e temi riconoscibili, possa ancora creare attenzione prima dell’uscita in sala.

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sede principale della Festa del Cinema di Roma. Foto LPLT/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 3.0.

Cosa cambia per chi vuole seguire la Festa

Il programma ufficiale conferma una struttura molto ampia. L’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone resta il cuore della manifestazione, con sale di proiezione, cerimonia inaugurale e red carpet. Ma l’edizione 2026 coinvolge anche altri luoghi culturali di Roma, mentre la pagina ufficiale rimanda a programma, biglietteria, accrediti e calendario navigabile.

Per il pubblico, questo significa due cose pratiche. La prima: bisogna guardare il calendario per giornata, perché film, incontri e premi non si concentrano solo nella serata di apertura. La seconda: la Festa diventa un evento da attraversare, non solo da osservare. Accanto alle proiezioni principali ci sono appuntamenti collegati, mostre fotografiche e una Notte Bianca con gallerie e attività aperte fino alla sera.

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La giornata inaugurale ha messo in fila segnali diversi: cerimonia alle 19 in Sala Sinopoli, cast del film d’apertura sul red carpet, riconoscimento a Nicola Piovani con il primo Banca Ifis Music Award e premio alla produttrice britannica Tessa Ross. È una costruzione studiata per parlare sia agli appassionati di cinema sia a chi cerca un evento culturale accessibile e riconoscibile.

Alice nella Città e il peso degli ospiti internazionali

La Festa parte insieme alla ventiquattresima edizione di Alice nella Città, la sezione dedicata ai giovani, ai nuovi talenti e alle generazioni più vicine al cinema di formazione. Qui il nome forte della prima giornata è Susan Sarandon, attesa al The Space Cinema Moderno con The Accompanist e il Womenlands Excellence Award 2026.

Susan Sarandon, ospite della giornata inaugurale di Alice nella Città a Roma. Foto Ariela Ortiz-Barrantes/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La presenza di Sarandon sposta la giornata oltre la logica della passerella. L’attrice porta a Roma un profilo internazionale, ma anche una forte riconoscibilità pubblica: per Alice nella Città è un modo per attrarre studenti, giovani spettatori e pubblico non specialistico attorno a un film e a una masterclass, cioè a un’esperienza più lunga della semplice foto sul red carpet.

Il calendario, però, non vive soltanto di ospiti stranieri. La Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura segnala che nella sezione competitiva Progressive Cinema sono presenti cinque opere con partecipazione italiana: tre film italiani e due coproduzioni minoritarie. È un punto importante perché misura la tenuta produttiva del cinema nazionale dentro un festival che ha bisogno di essere internazionale senza perdere identità locale.

Il segnale per sale e pubblico italiano

La vera domanda è se la Festa riuscirà a trasformare visibilità in attenzione duratura. Negli ultimi anni molti film hanno trovato pubblico grazie a passaggi festivalieri ben calibrati, ma la sala resta selettiva: non basta il nome sul manifesto, serve un motivo concreto per uscire di casa. L’apertura con Genovese lavora proprio su questo confine, perché mette al centro una storia di relazioni e fratture quotidiane, non un prodotto di nicchia.

Per Roma, l’effetto è anche urbano. Dal red carpet dell’Auditorium agli eventi in centro, la manifestazione prova a occupare più livelli della città: cinema, turismo culturale, appuntamenti serali, incontri con autori e premi. La conseguenza per il pubblico italiano è una Festa più leggibile: chi vuole il grande evento ha il tappeto rosso, chi cerca cinema italiano trova titoli e autori, chi segue i giovani può guardare ad Alice nella Città.

Resta un rischio: una programmazione molto ricca può disperdere l’attenzione. Per questo le prime giornate diventano decisive. Se il film d’apertura, gli ospiti e le sezioni parallele riescono a produrre conversazione, la Festa può funzionare come trampolino per i titoli in uscita. Se invece resta solo un calendario fitto, l’effetto si esaurisce nel racconto mondano.

Conclusioni finali

La partenza della Festa del Cinema di Roma 2026 manda un segnale chiaro: più cinema italiano visibile, più attenzione al pubblico giovane e più eventi diffusi nella città. La svolta non sta solo nel nome di Paolo Genovese o nella presenza di Susan Sarandon, ma nel tentativo di unire tappeto rosso, sale, incontri e programma popolare. Ora il banco di prova è la risposta degli spettatori: biglietti, passaparola e capacità dei film di uscire dal recinto del festival.

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