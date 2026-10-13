Bracardi, addio a Scarpantibus: cosa cambia per radio e tv

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La morte di Giorgio Bracardi, a 93 anni, non chiude soltanto la biografia di un comico popolare. Riporta in primo piano una stagione in cui la radio italiana sapeva inventare personaggi, linguaggi e tormentoni prima ancora che esistessero clip, social e format seriali. Da Scarpantibus a Max Vinella, il suo repertorio ha attraversato radio, televisione, musica e cinema lasciando un segno riconoscibile nella comicità nazionale.

La notizia è arrivata il 12 ottobre 2026, diffusa dai familiari e ripresa dalle principali testate. Bracardi era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore avvenuta in primavera. ANSA ha aggiornato il quadro il 13 ottobre, ricordando anche i funerali previsti a Roma, nel quartiere di Monteverde in cui l’artista aveva vissuto fino a pochi mesi fa.

Il lutto e l’ultimo saluto a Roma

Il dato di cronaca è netto: se ne va uno dei volti e delle voci più irregolari dello spettacolo italiano del secondo Novecento. Nato a Roma il 3 maggio 1933, Bracardi era cresciuto in una famiglia legata alla musica: la madre era soprano, il padre tenore, e il pianoforte diventò per lui una palestra espressiva prima ancora della comicità.

Giorgio Bracardi, a destra, durante una manifestazione a Roma nel 1986. Foto: indeciso42/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

La camera ardente è stata annunciata a Fiano Romano, nella struttura in cui era ricoverato. Il passaggio successivo sarà l’ultimo saluto a Roma. È un dettaglio non secondario, perché la città è stata parte integrante della sua maschera artistica: il cabaret, il varietà, la radio di via Asiago, i salotti televisivi e una certa romanità tagliente ma non addomesticata.

Perché Scarpantibus resta nella memoria

Il nome che riemerge in queste ore è Scarpantibus, l’uccellaccio surreale legato a Alto Gradimento. Ma limitare Bracardi a un solo personaggio sarebbe riduttivo. La sua forza era la costruzione di figure esagerate, voci nervose, caratteri al limite, capaci di prendere in giro il potere, la burocrazia, il linguaggio televisivo e certe pose dell’italiano medio senza trasformarsi in imitazione diretta.

Con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, Bracardi contribuì a un laboratorio comico che cambiò il modo di ascoltare la radio. La trasmissione non viveva soltanto di battute: procedeva per apparizioni, interruzioni, nonsense, rumori, personaggi che entravano ed uscivano come se l’etere fosse un palcoscenico senza quinte. In quell’ambiente, la sua musicalità diventava ritmo comico.

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Dalla radio alla tv: il passaggio che pesa ancora

Negli anni Ottanta Bracardi portò quella grammatica anche in televisione. Il pubblico lo ritrovò con Quelli della notte, poi in programmi come Pronto, chi gioca? e Chiappala chiappala. Negli anni Novanta arrivò anche il passaggio a Mediaset, con Striscia la Notizia, dove interpretò Lucio Smentisco. Più tardi fu tra i protagonisti di Stracult, confermando una duttilità che non era soltanto nostalgia.

Il punto, oggi, è capire cosa si perde. Bracardi apparteneva a una generazione di comici che non lavorava solo sul personaggio riconoscibile, ma sulla deformazione del linguaggio. I suoi tormentoni funzionavano perché avevano una voce, una postura, un tempo musicale. Erano piccoli mondi, non semplici battute da ripetere.

Giorgio Bracardi a Roma nel 1986. Foto: indeciso42/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Il segnale per la comicità di oggi

La scomparsa di Bracardi arriva in un momento in cui la comicità italiana è frammentata tra televisione generalista, piattaforme, podcast e social. Il suo percorso ricorda che l’innovazione non nasce sempre da mezzi nuovi: può nascere anche da un uso imprevedibile di mezzi già popolari. Alto Gradimento era radio, ma aveva una libertà narrativa che oggi molte produzioni digitali inseguono.

Per questo il lutto parla anche ai più giovani che magari conoscono appena il nome di Scarpantibus. La domanda non è soltanto chi fosse Bracardi, ma quale spazio resti per una comicità meno liscia, meno spiegata, più rischiosa. La sua carriera mostra che il pubblico può seguire anche personaggi assurdi, purché abbiano precisione, ritmo e una verità interna.

Cosa cambia per il pubblico

Nell’immediato cambia il racconto della memoria televisiva e radiofonica. Le teche Rai, gli archivi, gli omaggi degli artisti e le rievocazioni di queste ore possono riportare alla luce un pezzo di cultura pop spesso citato ma poco contestualizzato. Bracardi non è stato un comprimario decorativo: è stato uno degli artigiani di una comicità sonora, fisica e surreale che ha influenzato molti linguaggi successivi.

Per il pubblico italiano resta anche una traccia affettiva. Chi lo ha seguito in diretta ritrova personaggi e frasi entrati nel lessico familiare. Chi lo scopre ora può capire come radio e tv abbiano costruito, prima dell’era digitale, comunità di ascolto capaci di riconoscersi in una voce e in un modo di deformare la realtà.

Conclusioni finali

L’addio a Giorgio Bracardi è il saluto a un artista fuori formato: musicista, comico, autore, volto televisivo e soprattutto inventore di maschere. La notizia della morte, con l’ultimo omaggio previsto a Roma, diventa così più di un lutto dello spettacolo. È un promemoria su quanto la comicità italiana debba alla radio, alla voce e al coraggio di sembrare assurda quando invece stava fotografando un Paese.

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