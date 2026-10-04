Ballando, svolta in pista: cosa cambia tra giuria e studio

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La nuova stagione di Ballando con le Stelle non riparte solo con un cast di volti noti: cambia il luogo simbolico dello show, cambia il tavolo della giuria e cambia anche l’equilibrio attorno al cosiddetto tesoretto. Per Rai 1 e per il pubblico del sabato sera e’ una svolta concreta, perche’ la ventunesima edizione prova a rinnovare un formato molto riconoscibile senza spezzare il patto costruito in oltre vent’anni di messa in onda.

Il programma condotto da Milly Carlucci e’ tornato il 3 ottobre 2026 in prima serata, in diretta dal nuovo studio Pippo Baudo di Saxa Rubra. La scelta non e’ solo celebrativa: Rai la presenta come parte del percorso di valorizzazione del centro di produzione romano, finora associato soprattutto all’informazione e ora chiamato a ospitare anche una macchina di intrattenimento popolare e molto esposta.

La novita’ piu’ visibile: lo studio Pippo Baudo

Il primo cambiamento riguarda la scenografia produttiva. Ballando con le Stelle 2026 lascia il perimetro abituale e porta la pista nel nuovo studio intitolato a Pippo Baudo, inaugurato a Saxa Rubra pochi giorni prima del debutto. Per una trasmissione che vive di rituali, ingressi in pista, giudizi e racconti personali, il trasloco ha un peso editoriale: significa ridisegnare il modo in cui il programma si presenta, ma anche legare la nuova edizione a una figura centrale della tv italiana.

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La Rai sottolinea anche l’aspetto tecnico del nuovo spazio: impianti fotovoltaici sulle coperture e illuminazione gestita da sistemi pensati per ottimizzare il consumo. Sono dettagli meno appariscenti del cast, ma raccontano perche’ lo studio non sia soltanto una targa commemorativa. Il messaggio e’ chiaro: Saxa Rubra non e’ piu’ soltanto il luogo dei tg, ma un polo produttivo capace di accogliere grandi show in diretta.

Il Centro Rai di Saxa Rubra, contesto del nuovo studio Pippo Baudo. Fonte: Archeologo/Wikimedia Commons, pubblico dominio.

Giuria rinnovata e tesoretto: dove si sposta il peso del gioco

La formula resta quella conosciuta: personaggi famosi imparano a ballare con maestri professionisti e vengono valutati ogni settimana da giudici e pubblico. Ma il 2026 cambia alcuni snodi decisivi. In giuria restano Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni; entrano stabilmente Alberto Matano e Barbara D’Urso. E’ una scelta forte, perche’ porta al tavolo sia continuita’ tecnica sia una presenza televisiva molto riconoscibile, capace di generare dibattito anche fuori dalla pista.

Si muove anche la zona del tesoretto. Secondo la ricostruzione Rai, l’edizione affida nuovi ruoli a bordo pista e coinvolge figure come Francesca Fialdini, Simona Ventura e Rossella Erra. In pratica, il programma non cambia solo i nomi: modifica il modo in cui il racconto della gara puo’ orientare punteggi, reazioni e discussioni social. E’ qui che si misura il rischio: troppa novita’ potrebbe spiazzare una platea affezionata, ma troppa prudenza renderebbe il format meno competitivo nel prime time.

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Barbara D'Urso, nuova presenza nella giuria 2026. Foto: Elena Torre/Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0.

Il cast punta sull’effetto trasversale

Il cast e’ costruito per intercettare pubblici diversi. Nella lista spiccano Ornella Muti, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Monica Guerritore, Aurora Ramazzotti, Manuela Moreno, Riccardo Rossi, Alessandro Matri, Andy Diaz e Noemi Bocchi. La prima puntata ha inoltre previsto Federica Sciarelli come ballerina per una notte, un innesto coerente con la strategia di mescolare informazione, spettacolo, sport e cronaca televisiva.

In questo senso la presenza di Ornella Muti ha un valore particolare: e’ un nome di cinema, memoria popolare e riconoscibilita’ internazionale. Accanto a lei, Finardi porta musica d’autore, Matri il calcio, Diaz l’atletica, Ramazzotti il pubblico piu’ abituato ai linguaggi social. La partita di Rai 1 e’ tenere insieme questi mondi senza trasformare la gara in una semplice passerella.

Ornella Muti, tra i nomi piu’ attesi del cast 2026. Foto: 9EkieraM1/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Il caso Paolo Belli e il cambio di tono

Tra le novita’ piu’ delicate c’e’ anche l’assenza in video di Paolo Belli. La Rai ha spiegato che la decisione e’ stata condivisa con l’artista, dopo il percorso personale e professionale seguito all’incidente in bicicletta dello scorso luglio. Belli resta pero’ coinvolto dietro le quinte: un modo per non cancellare uno dei legami storici del programma e, al tempo stesso, ridisegnarne la presenza in modo piu’ sobrio.

Il punto, ora, e’ capire se il pubblico percepira’ questa edizione come una vera ripartenza o come un semplice aggiornamento di facciata. Ballando ha un vantaggio raro: una identita’ immediatamente riconoscibile. Ma proprio per questo ogni modifica pesa di piu’. Nuovo studio, nuova giuria e nuovi ruoli possono rilanciare ritmo e curiosita’; se non funzionano, rischiano di togliere centralita’ al ballo e alle storie dei concorrenti.

Conclusioni finali

La svolta di Ballando con le Stelle 2026 sta nel tentativo di aggiornare il programma senza negarne la tradizione. Lo studio Pippo Baudo offre un segnale simbolico forte, la giuria rinnovata promette piu’ confronto e il cast cerca di parlare a generazioni diverse. Per Rai 1 e’ una scommessa di equilibrio: far sembrare nuova una macchina televisiva molto familiare, senza perdere il pubblico che la segue proprio per i suoi riti.

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