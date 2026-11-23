Biathlon, 12 azzurri per l’apertura di Kontiolahti: Carpella al debutto

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La squadra italiana di biathlon riparte dalla Coppa del Mondo con dodici atleti, sei donne e sei uomini, per l’apertura stagionale a Kontiolahti, in Finlandia, dal 26 al 29 novembre. La convocazione è stata annunciata dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano il 20 novembre.

Vittozzi guida il gruppo femminile, Carpella debutta

Nel gruppo femminile ci sono Lisa Vittozzi, Samuela Comola, Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Martina Trabucchi e Fabiana Carpella. Per Carpella, precisa il CONI, sarà la prima partecipazione a una tappa del massimo circuito internazionale. Vittozzi torna in un luogo dove, secondo la federazione olimpica, è già salita sul podio nove volte.

Giacomel rientra in Coppa del Mondo

La formazione maschile comprende Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Nicola Romanin, Elia Zeni e Christoph Pircher. Il comunicato segnala il ritorno di Giacomel in Coppa del Mondo, mentre Hofer e Giacomel sono indicati come medaglie d’argento nella staffetta mista dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Il raduno di Kontiolahti segna quindi il primo appuntamento stagionale per gli azzurri nel circuito. Per il calendario completo delle prove e gli orari italiani è disponibile la guida al programma della tappa già pubblicata.

Fonte: CONI, “In Finlandia è pronta a scattare la Coppa del Mondo: 12 azzurri in gara nell’opening di Kontiolahti”, 20 novembre 2026. La fotografia in evidenza è d’archivio e non ritrae gli atleti italiani né la tappa finlandese: Marius Dubost / Pexels, secondo la Pexels Free Photo License.