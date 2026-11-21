Malpensa, sciopero locale domenica 22 novembre: la fascia 13-17

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Per domenica 22 novembre è stata annunciata un’azione di sciopero di quattro ore all’aeroporto di Milano Malpensa. La comunicazione di ENAV, datata 17 novembre, indica la fascia dalle 13 alle 17 e attribuisce la proclamazione all’organizzazione sindacale Fast Confsal AV.

La fascia indicata da ENAV

La nota riguarda lo scalo di Malpensa e specifica che saranno garantite le prestazioni indispensabili previste dalla normativa vigente. Non fornisce un elenco di voli interessati né annuncia la cancellazione generalizzata dei collegamenti: dall’avviso, quindi, non si può dedurre che tutti i voli in partenza o in arrivo siano sospesi.

Cosa controllare prima di partire

Chi ha un viaggio programmato può verificare gli aggiornamenti del proprio volo sui canali della compagnia aerea e dell’aeroporto prima di mettersi in viaggio. Per dettagli e aggiornamenti sull’azione annunciata, la fonte è il comunicato di ENAV del 17 novembre.

Foto d’archivio: un terminal aeroportuale generico, non Malpensa e non relativo allo sciopero. Foto Magic K/Pexels; scheda della fotografia e licenza Pexels.