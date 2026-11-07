Fieracavalli, navette C e H nel weekend: partenze e ultimi rientri

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Per Fieracavalli, sabato 7 e domenica 8 novembre il piano dei collegamenti gratuiti si amplia con le navette C e H. La prima collega il parcheggio dello stadio e la stazione di Verona Porta Nuova alla fiera; la seconda serve il parcheggio Adigeo. Per chi visita la manifestazione nel fine settimana, la differenza da controllare prima di partire è soprattutto l’ultima corsa di ritorno: sabato la C arriva fino alle 23:30, mentre la H termina alle 21.

Sono gli orari programmati dal Comune di Verona nel piano aggiornato il 4 novembre, riscontrati nella pagina dell’organizzatore dedicata agli arrivi. L’avvio delle due linee riservate al weekend è previsto da oggi, alle 8. Le indicazioni non certificano in tempo reale il passaggio di ogni autobus o l’assenza di ritardi.

Il ritorno cambia con la linea e con il giorno

La tabella riassume le ultime partenze dalla fiera, non l’ora entro la quale il mezzo raggiungerà il parcheggio o la stazione. È una distinzione utile per chi deve proseguire in treno: l’arrivo a Porta Nuova richiede anche il tempo di trasferimento, che queste fonti non quantificano.

Navetta Collegamento Sabato 7 Domenica 8 A Piazza Bra e corso Porta Nuova 20:30 19:30 B Stazione Porta Nuova 20:30 20:00 C Stadio, passando dalla stazione 23:30 20:00 G Parcheggio Genovesa 24:00 21:00 H Parcheggio Adigeo 21:00 20:00

Sabato, dunque, chi lascia l’auto allo stadio dispone di un collegamento programmato più tardi rispetto a chi sceglie Adigeo. Domenica questa differenza scompare: C e H terminano entrambe alle 20. La G conserva invece un orario distinto, fino alle 21. Non c’è un’unica scadenza serale valida per tutti i parcheggi.

Dalla stazione o dal centro: dove cercare la navetta

Per la B il Comune indica il marciapiede E2 di Porta Nuova; per la C, che passa dalla stazione dopo il parcheggio Stadio park C, il riferimento è il marciapiede E. Entrambe raggiungono viale dell’Agricoltura, lato Unicredit. La A parte invece da piazza Bra, passa da corso Porta Nuova alla fermata della scuola Cangrande e serve la fiera in via Scopoli.

Nel weekend A, B, C e H iniziano alle 8; la G parte alle 6. Il Comune specifica una frequenza di trenta minuti per A e B. L’organizzatore presenta le navette con partenze ogni trenta minuti, ma questo non equivale a una previsione di attesa precisa alla singola fermata: traffico e posizione del viaggiatore nel percorso possono incidere sul trasferimento.

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I parcheggi gratuiti e gli accessi da distinguere

Genovesa, Adigeo in via Cagnoli e parcheggio C dello stadio in via Frà Giocondo sono le opzioni indicate dall’organizzatore con sosta e navetta gratuite. Il collegamento G arriva in via Belgio; la H raggiunge viale dell’Agricoltura sul lato sud, mentre B e C sono indicate sul lato nord. La scelta del parcheggio determina quindi anche il punto di arrivo al quartiere fieristico.

La gratuità di queste aree non va estesa ai parcheggi vicini alla fiera: il piano distingue strutture a pagamento, fra cui P3 e P1 Scalo ferroviario. Non è inoltre una garanzia di posto disponibile. Il Comune prevede il maggiore afflusso proprio sabato e domenica e richiama l’attenzione sul cantiere del cavalcavia di viale Piave.

Gli orari riguardano i collegamenti di Fieracavalli fino all’8 novembre e non costituiscono l’orario ordinario delle linee urbane. Prima del ritorno resta utile controllare gli avvisi alle fermate e la pagina dell’organizzatore. Per altri aspetti degli spostamenti, su LSDI sono disponibili il precedente piano di bus e accessi per Ecomondo a Rimini e l’approfondimento sulle coperture assicurative per cancellazioni di treni e bus, che hanno condizioni e ambiti propri.

Fonti e crediti

Verifica del 7 novembre 2026: Comune di Verona, comunicato del 2 novembre aggiornato il 4, e Fieracavalli, pagina degli arrivi per l’edizione 2026; orari confrontati anche con il riepilogo di VeronaOnline. Il fatto attuale è l’attivazione programmata delle linee del weekend, non un nuovo annuncio del piano. Fotografie d’archivio di piazza Bra e della stazione Porta Nuova: non documentano le navette o le fermate attuali. Autori, originali e licenze nelle didascalie.