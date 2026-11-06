ATP Finals, Tiafoe al debutto: qualificato per Torino dal 15 novembre

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Frances Tiafoe si è qualificato per la prima volta alle ATP Finals di Torino, in programma all’Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. L’ATP ha confermato il passaggio venerdì 6 novembre: è diventato certo con la vittoria di Ben Shelton su Tommy Paul nei quarti del Masters 1000 di Parigi. Per chi segue il torneo italiano, c’è dunque un nuovo partecipante confermato; il suo calendario individuale va ancora distinto dal programma generale delle sessioni.

Il risultato di Parigi che ha deciso la qualificazione

Il comunicato dell’organizzatore identifica Tiafoe come il settimo giocatore ad assicurarsi il posto. È l’ordine dell’annuncio delle qualificazioni, non la sua testa di serie definitiva nel torneo.

Tennis Majors conferma il successo di Shelton per 6-4, 4-6, 6-3. Paul aveva bisogno di raggiungere la finale per superare Rafael Jodar nella corsa all’ultimo posto: l’eliminazione interrompe quella possibilità e rende sicura la partecipazione di Tiafoe. La vittoria appartiene a Shelton; Tiafoe beneficia dell’esito del confronto fra i due connazionali.

Il resoconto registra undici ace di Shelton e un solo turno di servizio perso, nel secondo set. Nei due parziali vinti gli è bastato un break per ciascuno. Il punteggio racconta quindi una partita decisa al terzo set, con Paul capace di recuperare il primo svantaggio prima di cedere.

Un debutto che arriva dopo Halle e Cincinnati

Nel bilancio stagionale richiamato dall’ATP figurano il titolo di Halle e le finali di Cincinnati e Acapulco, oltre alla semifinale agli US Open. Sono risultati precedenti che spiegano il percorso verso Torino; la novità di oggi è la qualificazione diventata certa.

Fra i giocatori già qualificati citati nella stessa comunicazione c’è Flavio Cobolli, anche lui al debutto alle Finals. La nostra rilevazione sulla Race del 26 ottobre descriveva una fase ancora aperta: quei punteggi restano riferiti a quella data. A Parigi, intanto, il ritiro di Berrettini aveva già modificato il percorso di Alcaraz.

Il programma ufficiale colloca la fase a gironi da domenica 15 a venerdì 20 novembre. Ogni giorno prevede una sessione pomeridiana dalle 11:30 e una serale dalle 18:00, entrambe con un incontro di doppio seguito da uno di singolare. Questi sono gli inizi delle sessioni: non indicano l’orario di una specifica partita di Tiafoe.

Le semifinali sono previste sabato 21 novembre, con sessioni dalle 12:00 e dalle 18:00. Domenica 22 il programma delle finali comincia alle 15:00 e comprende prima il doppio, poi il singolare. Per scegliere una sessione legata a un giocatore occorre controllare il relativo ordine di gioco quando viene pubblicato.

Come funziona la fase a gironi

La formula ufficiale divide gli otto singolaristi in due gruppi da quattro. Ognuno affronta gli altri tre del proprio girone; i primi due passano alle semifinali. Il vincitore di un gruppo incontra il secondo dell’altro. Tutte le partite di singolare, finale compresa, si disputano al meglio dei tre set con tie-break.

La qualificazione conferma quindi l’accesso al torneo, senza assegnare già avversari o sessioni individuali. È questa la distinzione utile per chi sta organizzando una giornata all’Inalpi Arena: date e struttura dell’evento sono pubblicate, mentre per seguire Tiafoe in un incontro preciso serve il programma giornaliero.

Fonti e crediti verificabili

Annuncio ATP e cronaca Tennis Majors del 6 novembre 2026; programma e regolamento dell’organizzatore, collegati nel testo. Fotografie d’archivio: fonti originali, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.