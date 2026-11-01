Milan-Inter 3-1: Moreira firma due assist e il gol che chiude il derby

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Il Milan ha battuto l’Inter 3-1 nel derby di sabato 31 ottobre 2026, nella decima giornata di Serie A. A San Siro hanno segnato Pulisic, Rabiot e Moreira per i rossoneri; Bastoni aveva accorciato le distanze per i nerazzurri. Tutti e quattro i gol sono arrivati nel primo tempo, con il punteggio rimasto invariato dopo l’intervallo.

Il risultato, confermato dai resoconti ufficiali del Milan e della Lega Serie A, consegna all’Inter la prima sconfitta in questo campionato. La squadra di Amorim sale a 21 punti e riduce a quattro lunghezze la distanza dai rivali cittadini. La posizione in classifica resta provvisoria, in attesa delle altre partite del turno.

Pulisic e Rabiot aprono, Bastoni accorcia

Il Milan costruisce il doppio vantaggio nei primi dieci minuti. Al 4’ Moreira serve dalla destra Pulisic, che trova il gol di testa da distanza ravvicinata. Al 10’ è ancora Moreira a preparare la rete: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto corto, Rabiot conclude di sinistro e porta il risultato sul 2-0.

L’Inter rientra in partita al 22’, quando Bastoni segna di testa su azione da corner. Prima del riposo Maignan deve intervenire più volte per difendere il vantaggio, anche sul tentativo ravvicinato di Spence. È una fase importante della gara: dopo aver dimezzato lo svantaggio, i nerazzurri cercano il pareggio senza riuscire a raggiungerlo.

Moreira firma il terzo gol e partecipa a tutte le reti

Al 43’ Moreira trasforma una punizione con il sinistro e riporta il Milan avanti di due gol. Il suo bilancio della serata comprende dunque una rete e due assist: un contributo diretto a tutte e tre le marcature rossonere, confermato anche dalla cronaca di Sky Sport.

Alla vigilia il suo impiego era ancora una scelta aperta. Nella nostra preview sui rientri di Moreira, Gila e Rabiot avevamo distinto la disponibilità annunciata da Amorim dalla decisione sui titolari. Tutti e tre hanno poi iniziato il derby dal primo minuto; due di loro sono entrati nel tabellino dei marcatori.

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La ripresa non produce altri gol. Chivu inserisce Zieliński e Mkhitaryan, quindi aggiunge Bonny e Pio Esposito nel finale. Il Milan conserva il margine e trova ancora un’occasione con Cisse, fermato da Martínez. Il 3-1 dell’intervallo diventa così anche il risultato definitivo.

Ventuno punti, poi il Ferencváros a San Siro

La vittoria permette al Milan di reagire alla sconfitta contro il Bologna e di tornare ad accorciare sulla parte alta della classifica. Il club indica il quarto posto provvisorio a quota 21. Rispetto al precedente successo sul campo dell’Udinese, la settimana si chiude dunque con tre punti in più, dopo lo stop del turno infrasettimanale.

Per i rossoneri il prossimo appuntamento indicato dal club è in Europa League: giovedì 5 novembre alle 18:45, ancora a San Siro, contro il Ferencváros. Per il campionato occorre invece attendere il completamento della decima giornata prima di leggere distacchi e posizioni come il quadro definitivo del turno.

Fonti e crediti

Verifica del 1° novembre 2026: Milan, resoconto e tabellino del 31 ottobre; Lega Serie A, cronaca del derby; Sky Sport, risultato e cronaca del 31 ottobre. Le fotografie sono d’archivio e non documentano la partita del 2026. Pagine originali, autori e licenze sono riportati nelle didascalie.